【人行操作】人行５００億逆回購利率持平，淨投放４００億元

《經濟通通訊社２５日專訊》在連續１７個交易日開展百億逆回購後，人民銀行公布，為維

護月末流動性平穩，今日進行５００億元（人民幣．下同）７天期逆回購，中標利率持於

２﹒２％。

公開市場今日有１００億元逆回購到期，即今日淨投放４００億元。（ｗｌ）



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