【重拳監管】Ｔｉｍｓ中國迎合監管，在美上市前客戶資料全交中企

《經濟通通訊社２５日專訊》擁有加拿大知名咖啡品牌Ｔｉｍ Ｈｏｒｔｏｎｓ中國特許經

營權的合資企業Ｔｉｍ Ｈｏｒｔｏｎｓ Ｃｈｉｎａ（簡稱Ｔｉｍｓ中國），計劃以ＳＰＡＣ

方式在美國上市，Ｔｉｍｓ中國由品牌所有人Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ Ｂｒａｎｄｓ

Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｉｎｃ﹒與私募股權公司Ｃａｒｔｅｓｉａｎ Ｃａｐｉｔａｌ

Ｇｒｏｕｐ組成的合資企業，其他的投資人包括紅杉中國和騰訊控股（００７００）。

市場關注Ｔｉｍｓ中國的上市計劃最終會否成真。據報道，Ｔｉｍｓ中國在此前提交的美國

證券公告表示，其中國客戶資料將交由一家中國企業管理，公司不會持有該中國企業的任何股權

，雙方改為訂立長期服務合約。

全國人大常委會上周表決通過《個人信息保護法》，新法將於今年１１月１日起施行，訂明

個人信息處理者向境外提供個人信息時，必須符合國家網信部門的要求。中國網約車巨頭滴滴出

行，在美國掛牌上市不久後，因違法違規收集個人信息，旗下所有應用程式被下架，公司至今仍

在接受審查。

Ｔｉｍｓ中國目前擁有約２００家門店，覆蓋北京、杭州和重慶等１０個主要城市，首席執

行官盧永臣曾表示，預計到今年年底在華門店將達到４００家，相當於每３６小時開一家。

（ｅｙ）

