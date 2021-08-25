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即市新聞

25/08/2021 10:42

【重拳監管】Ｔｉｍｓ中國迎合監管，在美上市前客戶資料全交中企

　　《經濟通通訊社２５日專訊》擁有加拿大知名咖啡品牌Ｔｉｍ　Ｈｏｒｔｏｎｓ中國特許經
營權的合資企業Ｔｉｍ　Ｈｏｒｔｏｎｓ　Ｃｈｉｎａ（簡稱Ｔｉｍｓ中國），計劃以ＳＰＡＣ
方式在美國上市，Ｔｉｍｓ中國由品牌所有人Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ　Ｂｒａｎｄｓ　
Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｉｎｃ﹒與私募股權公司Ｃａｒｔｅｓｉａｎ　Ｃａｐｉｔａｌ
　Ｇｒｏｕｐ組成的合資企業，其他的投資人包括紅杉中國和騰訊控股（００７００）。
　　市場關注Ｔｉｍｓ中國的上市計劃最終會否成真。據報道，Ｔｉｍｓ中國在此前提交的美國
證券公告表示，其中國客戶資料將交由一家中國企業管理，公司不會持有該中國企業的任何股權
，雙方改為訂立長期服務合約。
　　全國人大常委會上周表決通過《個人信息保護法》，新法將於今年１１月１日起施行，訂明
個人信息處理者向境外提供個人信息時，必須符合國家網信部門的要求。中國網約車巨頭滴滴出
行，在美國掛牌上市不久後，因違法違規收集個人信息，旗下所有應用程式被下架，公司至今仍
在接受審查。
　　Ｔｉｍｓ中國目前擁有約２００家門店，覆蓋北京、杭州和重慶等１０個主要城市，首席執
行官盧永臣曾表示，預計到今年年底在華門店將達到４００家，相當於每３６小時開一家。
（ｅｙ）

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