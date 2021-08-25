【債務風險】湖南探索設ＡＭＣ吸收農商行不良資產，業界質疑成效

《經濟通通訊社２５日專訊》湖南省地方金融監督管理局日前十四五金融業發展規劃，其中

一點引發外界關注，當局提出要探索成立專業化資產管理公司（ＡＭＣ），按照市場化原則專項

處置農商銀行不良資產。截至去年底湖南總共有１０２家農商行，市場擔心當地農商行的不良資

產體量已經大到需要專門整治的程度。

內媒《澎湃新聞》引述國家金融與發展實驗室副主任曾剛意見指，農商行面臨的風險挑戰和

處置壓力會更大，而ＡＭＣ出於資產規模和處置難度考慮，會偏向於服務大中型銀行。但行業人

士有不同意見，例如中國信達首席不良資產研究員王洋指出，ＡＭＣ業務和哪類銀行關係不大，

每種業務都有市場化的定價和邏輯，報道又引述另一位地方ＡＭＣ人員指，現有ＡＭＣ作用尚未

充分發揮，質疑就算成立新ＡＭＣ也不會改善現況。

報道又引述業界人士指出，成立新的國有ＡＭＣ，以折扣價接收農商行不良資產，只是幫銀

行將不良資產移出表外，起到一個財務處理的作用，而並非真正的處置。曾剛表示，監管也在慢

慢強化，要推動地方ＡＭＣ真正幫中小銀行處置化解風險，而不是在帳面上做一些交易。

（ｅｙ）

