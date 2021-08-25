【重拳監管】北京擬禁地產經紀經營長租公寓，自如稱仍可提供服務

《經濟通通訊社２５日專訊》北京市近日公布《住房租賃條例》草案，是全國首部地方性租

賃管理相關法律，其中一條提到房地產經紀機構不得提供轉租服務，違令者將會被罰款、停業甚

至被註銷備案。

轉租業務通俗來說就是二房東，租賃企業從業主租來房子，再以公司名義與租客簽訂合同，

例如長租公寓就是最典型的一種轉租業務。有媒體解讀稱，由於自如、相寓分別與鏈家和我愛我

家（深：０００５６０）有關聯，新規將影響兩公司開展轉租業務。

自如回應稱，自如屬於住房租賃企業，工商信息中有明確的「住房租賃經營」資質，符合條

例要求，可以提供轉租服務；相寓目前未作出回應，而北京我愛我家回應稱，公司未從事任何轉

租服務，又強調北京我愛我家和相寓為獨立發展的兩家公司，僅有部分合作關係。

新規焦點在於如何認定房地產經紀機構「提供轉租服務」，如果中介機構母公司經營長租公

寓品牌，算不算違反條例，則有待當局進一步釐清。經營轉租業務的自如在２０１６年從鏈家分

拆出來，根據天眼查，自如的實際控制公司為早前去世的創辦人左暉旗下一家香港註冊公司，不

見鏈家的蹤跡；至於相寓則和我愛我家關係密切得多，相寓的經營方北京愛家營是我愛我家旗下

的全資控制的公司，相寓業務也會在我愛我家的業績上顯示。

我愛我家股價走高３％，股價報３﹒４元人民幣。（ｅｙ）

