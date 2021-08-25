【ＦＯＣＵＳ】新冠溯源報告「未有定論」，拜登或弄巧成拙

【ＦＯＣＵＳ】美國總統拜登５月２６日高調要求情報機構，「加大力度」調查新冠病毒源

頭的「９０天限期」周二（２４日）屆滿，但原本預期的「石破天驚」爆料欠奉，溯源報告關鍵

字指向「未有定論（ｉｎｃｏｎｃｌｕｓｉｖｅ）」。

就在同日，拜登拍板維持８月３１日前撤離的最後期限，惟在宣布此決定時，國務卿布林肯

關於「到底有多少美國人仍在阿富汗」的「詳細」報告仍未見蹤影。



＊北京進入輿論攻防戰＊



備受關注的華府版「新冠病毒溯源報告」，周二由美國情報總監Ａｖｒｉｌ Ｈａｉｎｅｓ

提交拜登。儘管報告尚處機密狀態，公眾或需幾日後才能獲知部分解密的信息，但就爭議焦點

－－病毒是由動物傳染至人類，還是實驗室意外洩漏，最終「未有定論」。

此或令中美關係可能進一步惡化的猜測增添不確定性。較早時的Ｈｉｌｌ－ＨａｒｒｉｓＸ

民意調查顯示，８３％美國登記選民表示，如新情報顯示病毒起源武漢實驗室，將支持華府對中

國採取行動，其中３０％傾向對中國產品徵稅，２５％傾向要求中國支付賠償金，１８％傾向對

相關官員實施制裁，６％傾向抵制北京冬奧會等。

鑑於報告仍大概率續將矛頭指向中國，甚至羅列「中國阻撓溯源調查」的證據，北京近日就

提前進入輿論攻防戰。外長王毅最新稱，美國溯源的所謂結論勢必服務美國自身政治目的；中國

駐紐約總領事館則指，追踪新冠病毒起源需要的是科學，而非情報；民間更有說唱組合歌手創作

歌曲，將「洩漏論」指向馬里蘭州的美軍基地Ｆｏｒｔ Ｄｅｔｒｉｃｋ。



＊對情報能力質疑日增＊



大陣仗的溯源報告指向「未有定論」恐激怒共和黨，其本月２日曾發表報告指，他們獲得的

大多數證據證明病毒是從武漢病毒研究所外洩的。

分析認為，拜登內心或並不期望情報機構得出「試驗室洩漏」的結論，因共和黨陣營認為，

特朗普輸掉２０２０年總統大選，一大原因就是美國人過早地幾乎完全否定洩漏論。無論稍後公

布的溯源報告細節如何，連同美國在阿富汗的撤軍鬧劇，對情報機構能力乃至拜登的質疑都勢成

共和黨的箭靶。

就在周二，拜登在白宮發表講話，正式宣布不會延長在阿富汗的撤離期限，但就拒絕回應８

月３１日後是結束所有撤離航班或只是結束軍用飛機航班。就在拍板當天，他間接證實手中仍未

有「到底有多少美國人仍在阿富汗，有多少人已經離開，對８月３１日後預測如何」詳細報告。

隨著美國國內就拜登政府未來是否有能力對氣候變化、應對大流行、選舉改革等政治議程進

行準確情報解釋的質疑愈來愈多，９０天溯源調查恐只是弄巧成拙的鬧劇。

