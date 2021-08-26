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26/08/2021 09:34

《法證攻防－林恩》比亞迪績前部署

　　《法證攻防》比亞迪（０１２１１）本周五（２７日）計劃公布中期業績，２０２１年首六
個月新能源汽車累計銷量１５﹒４萬輛，對比２０２０年的６萬輛同比上升１５４﹒７６％。股
價近期高位整固，暫企穩５０天？水平之上。如繼續看好，可留意比亞迪購２４１６３，行使價
３０５元，實際槓桿４﹒３倍，２０２２年１月到期。或可以留意比亞迪牛５５０７３，收回價
２４０元，行使價２３６元，實際槓桿７﹒７倍，２０２２年１２月２９日到期。
　　騰訊（００７００）上周五（２０日）刷新全年低位４１２﹒２元，港股通由上周五至本周
二（２４日）共錄得超過５６億元北水資金淨流入。股價暫錄４連升，接近８月以來的橫行區頂
部，一個月高位為５１２﹒５元。如繼續看好，可留意騰訊購２３２８２，行使價５３０元，實
際槓桿６﹒５倍，２０２２年２月到期。或可留意騰訊牛５１４４９，收回價４１０元，行使價
４０７﹒５元，實際槓桿６﹒９倍，２０２２年１１月２９日到期。如看淡，或可留意騰訊熊５
０９２４，收回價５２０元，行使價５２３元，實際槓桿９﹒１倍，２０２２年１１月２９日到
期。《法國巴黎銀行上市衍生產品部　林恩》
　
註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品價格可升可跌，投資者或會損失全部投資，投資前應了解產品風險並諮詢專業意
見，及細閱上市文件內全部詳情。

＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
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