《法證攻防－林恩》比亞迪績前部署

《法證攻防》比亞迪（０１２１１）本周五（２７日）計劃公布中期業績，２０２１年首六

個月新能源汽車累計銷量１５﹒４萬輛，對比２０２０年的６萬輛同比上升１５４﹒７６％。股

價近期高位整固，暫企穩５０天？水平之上。如繼續看好，可留意比亞迪購２４１６３，行使價

３０５元，實際槓桿４﹒３倍，２０２２年１月到期。或可以留意比亞迪牛５５０７３，收回價

２４０元，行使價２３６元，實際槓桿７﹒７倍，２０２２年１２月２９日到期。

騰訊（００７００）上周五（２０日）刷新全年低位４１２﹒２元，港股通由上周五至本周

二（２４日）共錄得超過５６億元北水資金淨流入。股價暫錄４連升，接近８月以來的橫行區頂

部，一個月高位為５１２﹒５元。如繼續看好，可留意騰訊購２３２８２，行使價５３０元，實

際槓桿６﹒５倍，２０２２年２月到期。或可留意騰訊牛５１４４９，收回價４１０元，行使價

４０７﹒５元，實際槓桿６﹒９倍，２０２２年１１月２９日到期。如看淡，或可留意騰訊熊５

０９２４，收回價５２０元，行使價５２３元，實際槓桿９﹒１倍，２０２２年１１月２９日到

期。《法國巴黎銀行上市衍生產品部 林恩》



註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款

項。結構性產品價格可升可跌，投資者或會損失全部投資，投資前應了解產品風險並諮詢專業意

見，及細閱上市文件內全部詳情。



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