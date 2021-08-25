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即市新聞

25/08/2021 09:12

《投資智慧－鄧聲興》藥明生物（２２６９）再次超額完成業績目標

　　《投資智慧》藥明生物（０２２６９）公布截至６月３０日止中期業績，期內實現收益
４４﹒０７億元（人民幣．下同），同比增長１２６﹒７％；毛利２２﹒９７億元，同比大幅增
長１９１﹒７％；毛利率達到５２﹒１％，同比增加１１﹒６個百分點；淨利潤率４２﹒７％，
同比增加５﹒１個百分點；公司擁有人應佔純利１８﹒４２億元，同比增長１５０﹒３％；基本
每股盈利０﹒４４元，較去年同期上漲１３１﹒６％。業績表現十分出色，再次超額完成業績目
標。
　
　　集團憑藉其行業領先的賦能平台，繼續成功實施「贏得分子」策略，為加速及轉變生物藥，
特別是ＣＯＶＩＤ－１９藥物及疫苗的發現、開發及生產提供端到端解決方案。期內集團綜合項
目數４０８個，較去年同期的２８６個增長４２﹒７％；臨床前項目數２１２個，較去年同期的
１４１個增長５０﹒４％。依託集團的高效執行力，項目數量增加帶來收入高增長。此外，第Ｉ
及ＩＩ期臨床開發項目數由去年同期的１２５個，增長２８﹒０％至１６０個；第ＩＩＩ期臨床
開發項目數由去年同期的１９個，增長６８﹒４％至３２個，為啟動更多的商業化生產項目奠定
基礎。
　
　　２０２１年作為集團商業化ＣＭＯ爆發的元年，上半年已有４個商業化項目，實現收入
８﹒８９億元，佔收入比重達到２０﹒２％，同比提升１８﹒７個百分點，預計２１年全年商業
化ＣＭＯ收入３億美元以上。與此同時，集團期內亦進一步開拓客戶，並與全球２０大製藥公司
中的１８家及中國５０大製藥公司中的３６家開展合作。相信隨著集團作為ＣＭＯ領軍企業，持
續擴張其能力和規模以及與現有的客戶繼續深化合作，未來將進一步提高其價值鏈，中長線看好
。《意博資本亞洲有限公司執行合夥人　鄧聲興》
（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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