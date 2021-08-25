《投資筆記－黃子燊》恒大（３３３３）三則新聞的快速跟進及解讀

《投資筆記》隨著恆大（０３３３３）流動性逐步枯竭，近期有關恆大的新聞也多了起來，

由於筆者已就此題目開了個頭，也有跟筆者的客戶和同事分享，故此也不介意在本欄簡明扼要的

拋磚引玉，分享一些想法。總的來說，在執筆時看到的三項新聞中，有兩則是意料之內，有一則

是意料之外，且應被重視的。



＊１）永高股份持有２億人幣恆大商票逾期未兌付＊



解讀：簡要而言，就是恆大有商票未能兌付。隨著恆大流動性枯竭，愈來愈多信貸事件將會

出現，甚至有經營上大範圍停工的可能，這是在意料之中，也希望讀者會對此有所預期。參考市

場價格，不論股債均對此消息沒有反應，意味市場也並不意外。



＊２）恆大８０億暗盤放售元朗和生圍項目＊



解讀：簡要而言，就是賣資產償債，這也是在意料之中，相信接下來還會陸續有來。筆者也

不多言了。



＊３）中策集團出售中國恆大集團優先票據＊



解讀：這是筆者比較意外，但認為應該予以重視的新聞。簡要而言，中策集團

（００２３５）在有虧損的情況下，出售了恆大債券。公告原文重點只有兩個：

（ｉ）中策集團在有虧損的情況下，出售了恆大債券，意味著其對恆大債券前景有保留；

（ｉｉ）中策集團和恆大被市場視為有一定合作關係。如用時間線簡要表述，恆大在金融海嘯後

，由於上市計劃須短暫擱置，但在國內已大幅擴張，因此遇到了資金危機。但在獲得了香港頂級

企業家圈子的幫助下，得以度過危機，而其後恆大２００９年１０月成功上市，有關圈子中的部

分企業家，包括鄭裕彤先生有份站台，故市場本身便認為恆大和香港的某些企業家家族，如鄭氏

家族有相對密切的合作關係。

而就中策集團，其與恆大亦曾一致行動，在２０１５年開始的萬科股權爭奪戰中，在恆大加

入戰團後，鄭氏家族常用經紀鼎珮證券、中策集團旗下中策富匯等亦與恆大一致行動買入萬科

（０２２０２）Ｈ股，故此某程度上，難怪恆大、中策、鄭氏家族等被外界視為有一定合作關係

。而在去年，隨著中策集團增發股票，鄭家純先生亦變為第一大股東。

在此情況下，中策集團除了本身與恆大便有一定淵源外，現在更有鄭氏家族背景，理應比大

部分人更好地掌握恆大的實際情況，亦理應是恆大的合作伙伴。但在錄得虧損的情況下，其仍出

售恆大債券，這意味要麼（ｉ）恆大情況比外人所知要差；或（ｉｉ）恆大與某些合作伙伴的關

係正在動搖。不論是哪一個，對恆大均非正面消息。

那如還持有恆大債券，應如何自處呢？我們在６月時，債價約為９３元左右的時候，便曾明

確表明「短期不應沾手」的立場。不同人的財務狀況不同，不能一概而論，但在目前，如果是筆

者還持有２０２２年３月到期的恆大債券，在其目前債價約為５０元左右的情況下，我們認為如

早前未有沽出，目前繼續持有至到期應為更佳選擇。具體理據可參考早前８月２１日本欄刊出的

文章，在此不贅。《晉裕環球資產管理投資研究部高級投資分析師 黃子燊》



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