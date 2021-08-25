【香港政情】律師會改選，親建制專業派５人全部當選

《經濟通通訊社２５日專訊》律師會舉行會員大會，改選其中５個理事席位，有１０人角逐

。被視為親建制的「專業派」５名候選人全部當選，他們包括黃巧欣、陳國豪、傅嘉綿、袁凱英

和岑君毅。他們感謝會員的支持和信任，指會在面對史無前例的挑戰，政治化的社會下，維護法

治和專業自主。

行政長官林鄭月娥早前指，若律師會被政治凌駕法律專業，會考慮終止與律師會關係。當選

人相信，如能維持公眾對法律專業的信任，與社會上不同持份者的溝通機制和模式，是不會受到

影響，只要政治不凌駕專業，政府收回自我監管權的風險是非常低，又不認同特首的言論是為他

們「助攻」。



＊會長：會員有雪亮眼睛投票＊



律師會會長彭韻僖表示，律師會是非政治化的專業團體，會繼續為法治發聲，不擔心日後工

作有制肘，認為香港的律師是無畏無懼，一定會就重要議題發聲，又說律師會與政府合作已有很

長的歷史。

選舉前公開被批評，原本競逐連任的「開明派」候選人羅彰南，上周宣佈為了家人及個人安

全而退選。被問到這樣有否影響選舉，彭韻僖指，選舉公平公正，透明度高，相信會員有雪亮眼

睛，所投的票反映他們的意願，又回應社會提?律師會改革的聲音，認為改革有可能是好事，所

有市民提出的改革，律師會會詳細研究。（ｃｗ）（ｚｚ）

