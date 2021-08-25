【新冠肺炎】袁國勇團隊：新冠病毒不會如沙士般完全消失

《經濟通通訊社２５日專訊》港大微生物學系講座教授袁國勇團隊認為，新冠病毒不會如

２００３年沙士冠狀病毒般完全消失，反而會像其他人類冠狀病毒般，達到群體免疫力平衡後，

長期與人類和諧共存。

袁國勇團隊在《明報》撰文表示，學術界原估計疫情應可於今年１２月受控，但Ｄｅｌｔａ

病毒的出現令全球衞生部門及學術界重新估算及計劃防疫對策。新冠變種病毒的出現，顯示第一

代疫苗未完美，讓群體免疫幻想破滅。不過，團隊強調，「圍堵清零」和「與病毒共存」兩者並

不矛盾。疫苗是現階段最實在的武器，呼籲市民把握機會，盡早接種疫苗。

團隊又認為，邊境控制無可能滴水不漏，而疫苗針對Ｄｅｌｔａ變異病毒的效力有限，建議

採取措施減低風險，包括已完成接種疫苗及血清抗體呈陽性的入境者，可以隔日檢測病毒作為放

寬隔離期限；參加大型聚會或卸除口罩的活動，如宴會、健身及中學面授課堂等室內活動，須出

示疫苗接種證明；加強所有室內場所的新鮮空氣流量；如再出現更新、更具傳染力的變種病毒，

須減少面授課堂；即使９０％人口接種了疫苗，市民日常仍須戴口罩。（ｈｙ）

