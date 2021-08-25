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25/08/2021 17:06

【新冠疫苗】再多４人打疫苗兩周內死亡，４青年接種後出現心肌炎

　　《經濟通通訊社２５日專訊》衞生署表示，截至８月２２日晚上１１時５９分的過去一星期
，共接獲２０６宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，期間有４宗曾於離世前１４日內
接種新冠疫苗的死亡報告，分別涉及４名年齡由５０－８２歲男子，個案均沒有臨床證據顯示事
件由疫苗引起。個案有待專家委員會評估。
　　同期，衞生署曾接獲４宗涉及１２－１５歲青少年在接種新冠疫苗後出現懷疑心肌炎或心包
炎的報告。這４宗個案分別涉及兩名分別１２歲及１５歲的女子及兩名分別１４歲及１５歲的男
子，他們在接種第二劑復必泰疫苗後一至六天內出現胸痛，情況穩定。

＊１０宗個案有待專家委員會評估＊

　　截至８月２２日晚上８時，本港市民合共接種了超過７０５萬劑新冠疫苗。已接種最少一劑
疫苗的市民接近３９３萬名，佔全港１２歲或以上人口的５８﹒３％。衞生署共接獲５３４７宗
異常事件報告（佔疫苗接種總劑量的０﹒０８％）。就涉及接種疫苗人士的死亡個案，包括３７
宗涉及曾經於離世前１４日內接種疫苗（佔疫苗接種總劑量的０﹒０００５％），沒有死亡個案
顯示與接種疫苗有關聯。
　　截至８月２２日，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會已總結１８宗死亡個案與疫苗接種沒有
因果關係，初步認為９宗個案與疫苗接種沒有關聯，其餘１０宗有待評估。專家委員會認為至今
並未發現有不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據以作評估。（ｃｌ）

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