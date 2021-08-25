碧桂園服務（６０９８）中期純利升６１％，不派息

《經濟通通訊社２５日專訊》碧桂園服務（０６０９８）公布，截至２０２１年６月３０日

止中期純利２１﹒１３億元（人民幣．下同），按年升６０﹒７％，每股基本盈利６９﹒８７分

，不派中期息。

期內，收入１１５﹒６億元，按年升８４﹒３３％；毛利３８﹒６億元，按年升

６５﹒４７％；毛利率下降３﹒８個百分點至約３３﹒４％。（ｓｌ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司正式通告



現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞「第四季港股何去何從？」網上講座！

► 立即行動