瑞聲：與造車新勢力就車載光學業務進行前期接觸，正積極尋找機會

《經濟通通訊社２５日專訊》瑞聲科技（０２０１８）今公布中期業績。在車載光學業務的

發展方面，集團投資者關係總監黃美娟表示，公司在６月份與激光雷達系統供應商Ｉｂｅｏ成為

戰略合作夥伴，現時亦正在積極尋找新機會及合作夥伴，她透露公司有與造車新勢力進行前期接

觸，相信車載光學業務會在２－３年內有清晰的發展戰略，對此業務非常樂觀。



＊光學模組及玻璃鏡片的產能部局已完畢＊



光學業務產能方面，黃美娟指，客戶對ＷＬＧ玻塑混合鏡頭十分認可，集團正積極部署ＷＬ

Ｇ的量產，去年重慶工廠已完工，今年第二季度模具工場亦已完工，現在模組及玻璃鏡片的產能

部局已完畢，預期今年底玻璃鏡片產能可達每月７００－８００萬片，可以滿足客戶對ＷＬＧ新

技術的需求。

黃美娟表示，集團在光學業務方面將繼續優化產品組合，持續提升高端產品收入佔比，同時

會擴大客戶基礎，提升市場份額，以鏡頭、光學模組及ＶＣＭ，提供垂直一體化光學解決方案。

她續指，塑膠鏡頭的市場份額持續增長，６Ｐ鏡頭出貨量佔比提升至１３％；而ＷＬＧ玻塑混合

鏡頭方面，集團將積極與客戶探討１Ｇ５Ｐ，１Ｇ６Ｐ在高端手機的應用。



＊料全年資本開支減至４０－４５億人民幣，較多用於光學模組＊



集團首席財務官郭丹表示，集團上半年的資本開支約２５﹒５２億元人民幣，預計全年比去

年少１５％至約４０－４５億元人民幣。她指出，去年約４０％資本開支用於光學業務的產能拓

展，而今年則只佔不到三成之一，今年較多資本開支用於光學模組，不過相關投入會隨著客戶需

求逐步進行，強調集團會嚴格控制資本。她又指，集團有留意市場上具技術領先優勢的投資項目

，主要仍是以多元化產品組合，尋求增量市場為目標。

集團早前宣布分拆誠瑞光學獨立上市，黃美娟指，上市進程一直在穩步推進，將繼續按時間

表按部就班進行。（ｃｗ）

