【企業盈警】星宇（２３４６）料中期純利２５０萬人幣，跌９５％

《經濟通通訊社２５日專訊》星宇（０２３４６）公布，預期截至６月３０日止中期純利約

２５０萬元（人民幣．下同），按年跌９４﹒６８％。

該集團指，純利下跌主因期內未收到政府補助及出售物業、廠房及設備和投資物業的收益並

確認為其他收入。去年同期，政府補助約１９００萬元及出售物業、廠房及設備和投資物業的收

益約２８２０萬元計入其他收入。

該集團預期於本月３０日公布業績。（ｗｈ）



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