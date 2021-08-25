【企業盈警】星宇（２３４６）料中期純利２５０萬人幣，跌９５％

《經濟通通訊社２５日專訊》星宇（０２３４６）公布，預期截至６月３０日止中期純利約
２５０萬元（人民幣．下同），按年跌９４﹒６８％。
該集團指，純利下跌主因期內未收到政府補助及出售物業、廠房及設備和投資物業的收益並
確認為其他收入。去年同期，政府補助約１９００萬元及出售物業、廠房及設備和投資物業的收
益約２８２０萬元計入其他收入。
該集團預期於本月３０日公布業績。（ｗｈ）
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