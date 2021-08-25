【企業盈喜】西王置業（２０８８）料中期虧轉賺最少４００萬人幣

《經濟通通訊社２５日專訊》西王置業（０２０８８）公布，預期截至６月３０日止中期純

利不少於４００萬元人民幣，去年同期虧損約１７０萬元人民幣。

該集團指，轉虧為盈主因期內土地增值稅超額撥備的回撥。

該集團預期於本月或前後公布業績。（ｗｈ）



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