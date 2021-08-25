【企業盈警】米格國際（０１２４７）料中期虧損減２５％

《經濟通通訊社２５日專訊》米格國際（０１２４７）公布，預期截至６月３０日止中期虧

損按年減約２５％。

該集團指，預期收益升約３０％，主因與去年同期受２０１９冠狀病毒病影響相比，期內消

費市場需求有所增加。至於期內淨虧損減少主因期內實行嚴格控制措施，令毛利大幅增加及銷售

及分銷開支以及行政及其他營運開支大幅減少。

該集團預期於本月２７日公布業績。（ｗｈ）



現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞「第四季港股何去何從？」網上講座！

► 立即行動