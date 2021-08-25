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25/08/2021 07:53

【企業盈警】米格國際（０１２４７）料中期虧損減２５％

　　《經濟通通訊社２５日專訊》米格國際（０１２４７）公布，預期截至６月３０日止中期虧
損按年減約２５％。
　　該集團指，預期收益升約３０％，主因與去年同期受２０１９冠狀病毒病影響相比，期內消
費市場需求有所增加。至於期內淨虧損減少主因期內實行嚴格控制措施，令毛利大幅增加及銷售
及分銷開支以及行政及其他營運開支大幅減少。
　　該集團預期於本月２７日公布業績。（ｗｈ）

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