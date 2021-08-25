【企業盈警】高銀金融（００５３０）料中期虧損減逾８１％

《經濟通通訊社２５日專訊》高銀金融（００５３０）公布，預期截至６月３０日止中期虧

損較去年同期減少約８１﹒３％，去年同期虧損約７４﹒６４億元。

該集團指，虧損減少主因不再有過往期間持有發展中物業減值約２７﹒８６億元，以及投資

物業公平值變動約３４﹒９６億元。

該集團預期於本月３０日公布業績。（ｗｈ）



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