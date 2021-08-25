【企業盈警】東陽光藥（０１５５８）料中期虧損最多５﹒６億人幣

《經濟通通訊社２５日專訊》東陽光藥（０１５５８）公布，繼早前發盈利警告後，預期截

至６月３０日止中期虧損考慮可換股債券後介乎４﹒９４億元（人民幣．下同）至５﹒５６億元

，去年同期純利約６﹒１８億元。

該集團指，不考慮可轉換債券的虧損介乎３﹒１３億至３﹒８３億元，去年同期相關盈利約

６．９６億元。

該集團預期於本月２７日公布業績。（ｗｈ）



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