【企業盈喜】譚木匠（００８３７）料中期純利升最多１﹒１５倍

《經濟通通訊社２５日專訊》譚木匠（００８３７）公布，預期截至６月３０日止中期純利
按年升１﹒１至１﹒１５倍至介乎５６２８萬至５７６２萬元人民幣。
該集團指，溢利增加主因ＣＯＶＩＤ－１９疫情受到控制，使市場在期內相對去年期間有所
復甦，致收入及毛利分別增加約５４％至５９％及約６８％至７３％。
該集團預期於本月３１日公布業績。（ｗｈ）
現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞「第四季港股何去何從？」網上講座！
► 立即行動
|中國故事24/08/2021
《神州經脈》人行著墨適度貨幣增長撐經濟 滬指兩日累彈2.5%
|財經熱話24/08/2021
科指升逾半成重返十天線 ＡＴＭ市值增8400億元
|財經熱話24/08/2021
【再戀新經濟】阿里終止九連跌 京東受捧成交額急增逾1.4倍
|財經熱話24/08/2021
【醫療股攻略】半日逾七億淨掃醫療保健板塊 惟黃師傅籲避生科股
|財經熱話24/08/2021
京東次季業績勝預期 大行下調目標價無阻股價抽升
|FOCUS24/08/2021
【FOCUS】《反制裁法》臨門暫緩 顯北京持久戰考量
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰