【企業盈喜】譚木匠（００８３７）料中期純利升最多１﹒１５倍

《經濟通通訊社２５日專訊》譚木匠（００８３７）公布，預期截至６月３０日止中期純利

按年升１﹒１至１﹒１５倍至介乎５６２８萬至５７６２萬元人民幣。

該集團指，溢利增加主因ＣＯＶＩＤ－１９疫情受到控制，使市場在期內相對去年期間有所

復甦，致收入及毛利分別增加約５４％至５９％及約６８％至７３％。

該集團預期於本月３１日公布業績。（ｗｈ）



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