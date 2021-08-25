【企業盈警】環球智能（００３９５）料中期虧損６１７０萬人幣

《經濟通通訊社２５日專訊》環球智能（００３９５）公布，預期截至６月３０日止中期虧

損約６１７０萬元（人民幣．下同），比去年同期虧損１６５０萬元擴大３﹒７倍。

該集團指，預期虧損主因於存貨撥備約１２３０萬元及應收帳款及其他應收款撥備約

２９８０萬元，而去年同期沒有相關撥備，主因持續新型冠狀病毒影響整體消費氣氛及債務人的

償還能力。

該集團預期於本月２７日公布業績。（ｗｈ）



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