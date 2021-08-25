【企業盈喜】富道集團（０３８４８）料中期純利增最多１倍

《經濟通通訊社２５日專訊》富道集團（０３８４８）公布，預期截至６月３０日止中期純

利增加不多於１倍，至約２１２０萬元人民幣。

該集團指，純利上升主因提早還清銀行貸款帶來財務成本的減省，因精簡人手而減低僱員福

利開支及回收某應收帳款而撥回於去年於損益中確認預期信貸虧損。

該集團預期於本月２７日或之前底公布業績。（ｗｈ）



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