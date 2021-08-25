【北水炒Ｄ乜】淨流入３６億人幣，熱捧騰訊輕沽美團

《經濟通通訊社２５日專訊》恆指高開３１９點，報２５４２８點。最高升６１８點報

２５７２７點，最低升２５２點報２５３６１點。恆指收報２５７２７點，升６１８點或

２﹒４６％。

按額度計算，北水全日淨流入３６億元人民幣，增加８２﹒３％。北水淨買入最多的個股依

次是騰訊控股（００７００）、藥明生物（０２２６９）、金斯瑞生物科技（０１５４８）；淨

賣出最多的依次是美團（０３６９０）、金蝶國際（００２６８）、小米集團（０１８１０）。

主板成交１７１７﹒８３億元增加１﹒２％。其中港股通成交３９４﹒３億元，佔總成交

２３％。



＊監管負面影響減退，科網股強力反彈＊



國家互聯網信息辦公室副主任盛榮華表示，堅持對外開放政策是國家的一項基本國策，《關

鍵信息基礎設施安全保護條例》並不是針對外貿以及境外上市而出台的，《條例》是圍繞保障關

鍵信息基礎設施安全，維護網絡安全。

他指出，長期以來，積極支持網信企業依法依規融資發展。無論是哪種類型的企業，無論在

哪裡上市，兩條是必須符合的：一是必須符合國家的法律法規。二是必須確保國家的網絡安全、

關鍵信息基礎設施的安全、個人信息保護的安全等。符合這兩條就不受影響，不符合這兩條就一

定會受影響。早前受監管因素而下挫的重磅科網股全面反彈，騰訊控股升８﹒８１％報４７２元

，北水淨買入１９﹒４億元。

另外，藥明生物中期業績理想，股價連續第二日上升，昨日（２４日）再７﹒７％報

１２１﹒７元，北水淨買入７﹒４億元。金斯瑞生物科技升７﹒５８％報３８﹒３元，北水淨買

入１﹒９億元。美團升１３﹒５１％報２２１﹒８元，北水淨賣出３﹒５億元。金蝶國際升

６﹒８１％報２８﹒２５元，北水淨賣出２﹒１億元。小米集團升３﹒７％報２５﹒２５元，北

水淨賣出１﹒９億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

騰訊控股 （００７００） １９﹒３６

藥明生物 （０２２６９） ７﹒３９

金斯瑞生物科技 （０１５４８） １﹒８６

李寧 （０２３３１） ０﹒９４

吉利汽車 （００１７５） ０﹒８２



淨沽出最多港股：

美團 （０３６９０） －３﹒５１

金蝶國際 （００２６８） －２﹒０６

小米集團 （０１８１０） －１﹒８９

安踏體育 （０２０２０） －１﹒４６

中芯國際 （００９８１） －１﹒０７

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