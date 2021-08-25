《日入而息》小米次季經調整盈利創新高，快手半年虧損收窄

《今天重點》﹡小米（０１８１０）半年純利升１﹒４倍，經調整淨利潤升１﹒２倍；次季

經調整淨利潤升８７％至６３億人幣，勝預期；小米斥７７３７萬美元收購

自動駕駛技術公司

﹡快手（０１０２４）中期虧損收窄至６４７﹒９億人幣，不派息；次季虧損

收窄至７０﹒４億人幣，經調整虧損４７﹒７億人幣

﹡中國人壽（０２６２８）中期純利升３４﹒２％，不派息

﹡碧桂園服務（０６０９８）中期純利升６１％，不派息

﹡瑞聲科技（０２０１８）中期純利按年升１﹒９倍，派息０﹒２港元；瑞聲

上半年光學業務收入按年升１﹒３７倍，毛利率升至２４﹒７％；瑞聲指與

造車新勢力就車載光學業務進行前期接觸，正積極尋找機會

﹡黃柳權稱將推出更多措施便利港澳青年大灣區發展；國安法下香港秩序井然

，人口流動屬正常

﹡疫苗「即日籌」周五起擴展至１２歲或以上學生

﹡本港新增５宗輸入個案，當中３人帶變種病毒株



《即日市況》﹡恆指低收３３點報２５６９３，科指升１２點報６４５８



《深滬股市》﹡人行發聲兼啟動放水，權重仍跌惟滬指收升０﹒７４％



《美元匯價》﹡期待央行年會釋更多清晰信息，小注做多美元；歐元最新報１﹒１７３４╱

３７，日圓最新報１０９﹒８８╱９１



《公司業績》﹡交銀國際（０３３２９）中期純利升９９％至５﹒５９億元，不派息

﹡瑞聲科技（０２０１８）中期純利按年升１﹒９倍，派息０﹒２港元；瑞聲

上半年光學業務收入按年升１﹒３７倍，毛利率升至２４﹒７％

﹡萬裕（００８９４）半年虧轉盈３７４５萬元，不派息

﹡酷派（０２３６９）中期虧損擴大至２﹒３８億元，不派息

﹡龍湖（００９６０）中期賺７４億，升１７％，派息４７分

﹡龍輝國際（０１００７）半年虧損收窄至１５５４萬元人民幣，不派息

﹡九毛九（０９９２２）中期虧轉盈１﹒８６億元人民幣，不派息

﹡久久王（０１９２７）中期少賺４０％至９３５﹒７萬元人民幣，不派息

﹡大新金融（００４４０）中期純利升１８﹒３％，派息０﹒３３元

﹡大新銀行（０２３５６）中期純利升１７％至１１億元，派息０﹒１元

﹡中國天保（０１４２７）中期純利跌７５％至３２１９萬元人民幣，不派息

﹡世城（００３５５）半年虧損收窄至８５５０萬元，不派息

﹡丘鈦（０１４７８）中期純利升７０﹒１％至５﹒７１億元人民幣，不派息

﹡合生創展（００７５４）中期純利升１０％，派息５０仙１０送１紅股

﹡第一太平（００１４２）中期純利１﹒８億美元，升８０％，派息９港仙

﹡富豪產業（０１８８１）半年虧損收窄至７４４６﹒４萬元

﹡雷蛇（０１３３７）中期虧轉盈３３９７﹒９萬美元，不派息

﹡漢思能源（００５５４）中期虧損收窄至３４０２萬元，不派息

﹡碧桂園服務（０６０９８）中期純利升６１％，不派息

﹡齊屹科技（０１７３９）中期虧轉盈１２０８﹒７萬元人民幣，不派息

﹡旭輝永升（０１９９５）中期賺２﹒８億元人民幣，升６５％，不派息

﹡百利保（００６１７）半年虧損收窄至１﹒３６億元，不派息

﹡佳辰（０１９３７）中期純利１２３２萬元人民幣，升１倍，不派息

﹡勇利（０１１４５）半年虧轉盈７０﹒３萬美元，不派息

﹡思考樂（０１７６９）中期純利４２７５萬元人民幣，跌８％，派息十港仙

﹡春泉（０１４２６）中期可供分派收入增１７﹒５％，每單位派１０﹒８港

仙

﹡家鄉互動（０３７９８）中期溢利３﹒１億元人民幣，升５４％，不派息

﹡海納智能（０１６４５）中期賺１８３４萬元人幣，跌２５﹒５％，不派息

﹡華潤醫藥（０３３２０）中期少賺５﹒４％，不派中期息

﹡貿易通（００５３６）半年純利升４９％至近３０００萬元，息２﹒８仙

﹡雲南建投（０１８４７）中期少賺８９％至１３９６萬元人民幣，不派息

﹡稻草熊娛樂（０２１２５）中期多賺７４％，不派息

﹡易鑫（０２８５８）中期虧損收窄至１﹒３５億元人民幣，不派息

﹡佳兆業（０１６３８）半年純利升８﹒５％至３０億元人民幣，派息４港仙

﹡世茂服務（００８７３）中期純利升１﹒３６倍，不派息

﹡快手（０１０２４）中期虧損收窄至６４７﹒９億元人民幣，不派息；快手

次季虧損收窄至７０﹒４億人幣，經調整虧損４７﹒７億人幣

﹡美聯工商舖（００４５９）中期虧轉盈賺３３２５﹒５萬元，不派息

﹡中國人壽（０２６２８）中期純利升３４﹒２％，不派息

﹡潼關黃金（００３４０）中期虧轉盈６７１４﹒１萬元，不派息

﹡中煤（０１８９８）半年純利升２﹒４倍至８５﹒５億元人民幣，不派息

﹡星盛商業（０６６６８）中期純利升４３％，不派息

﹡海通國際（００６６５）中期多賺１﹒０７倍，中期息９仙

﹡美圖（０１３５７）半年虧損擴大至１﹒２９億元人民幣，不派息

﹡偉志控股（０１３０５）中期純利升１﹒３３倍，不派息

﹡中國大冶有色金屬（００６６１）料中期扭虧，賺約１﹒３４億元人民幣

﹡中石化油服（０１０３３）中期多賺１４％至６﹒９４億元人民幣，不派息

﹡泰林科建（０６１９３）中期純利升０﹒６％，派息２﹒５港仙

﹡維港環保（０１８４５）中期虧損擴大至１７６５萬元人民幣，不派息

﹡明源雲（００９０９）中期多賺１﹒３６倍至１﹒６５億元人民幣，不派息



《公司資訊》﹡大新銀行表示目前沒有私有化計劃，料下半年貸款增長較上半年快

﹡傳蜜雪冰城最快明年來港上市，集資最多３９億元

﹡小米（０１８１０）否認棄用「ＭＩ」商標，稱其為集團全球唯一品牌標誌

﹡合生創展（００７５４）未來６個月擬動用不多於５億元回購股份

﹡京東健康（０６６１８）合理的監管有利頭部企業，投資者不必過度解讀政

策風險

﹡海德豐（００４４２）下午復牌，接管人訂立ＭＯＵ或令控制權有變

﹡華泰瑞銀（０８００６）斥２６０萬元購深Ａ歌爾股份

﹡新世界中國投得廣州海珠區南箕村舊改項目，投資４８億元人民幣

﹡騰盛博藥（０２１３７）新冠肺炎療法研究獲積極數據

﹡碧桂園服務（０６０９８）目標未來５年商業運營服務收入逾百億

﹡石四藥（０２００５）布南色林獲批准登記成為在上市製劑使用的原料藥

﹡開拓藥業（０９９３９）就普克魯胺治療新冠肺炎的商業化與印尼公司達成

合作

﹡聯交所表示取消福澤集團（０８１０８）上市地位，本周五起生效



《國企紅籌》﹡聯想集團（００９９２）購回附屬ＬＥＴＣＬ股份，涉約２﹒１億美元



《神州民企》﹡龍湖（００９６０）下半年銷售目標３１００億元人民幣，毛利率保持

２５％以上

﹡濟南比亞迪半導體公司成立，註冊資本４９億元人民幣

﹡金山軟件（０３８８８）新作未獲版號拖累遊戲收入，國產替代熱潮利好辦

公業務

﹡裕興（０８００５）售眾安在綫（０６０６０）股份獲利５９３﹒３萬元



《中國要聞》﹡阿里員工性侵案進展，客戶被批捕上司仍接受公安調查

﹡監管回應華北製藥事件：新採購模式下企業應恰當布局

﹡江西豐城市預拌混凝土協會及會員涉壟斷遭罰２﹒８６億

﹡研究指七成本港機構投資者偏好影響力投資及主題投資

﹡北京將開展校長教師交流輪崗，時間至少一學期

﹡國資委表示防止央企無效併購，確保不產生系統性風險；明年底前完成南水

北調集團划轉國資委管理；推動央企高效有序退出非主業，資源集中主業

﹡新一輪中央生態環境保護督察啟動，進駐５省２央企

﹡中國船舶總部將遷往上海，兩船重組進入實操階段

﹡普華永道表示上半年內地ＴＭＴ企業ＩＰＯ數量回落；預計下半年香港對中

概股吸引力將提升

﹡人行５００億逆回購利率持平，淨投放４００億元；降準置換ＭＬＦ致人行

縮表約萬億元，貨幣乘數創新高

﹡傳美國鬆綁批准向華為出售汽車晶片，後者稱正在核實

﹡成都二次集中供地出讓７５幅地塊，嚴查資金來源

﹡南京全新規則推５３幅集中供地，總價涉逾６２１億元

﹡地方政府境外發債開先河，專家表示支持人幣國際回流

﹡發改委表示全國電煤消費逐漸回落，港口存煤開始累積

﹡湖南探索設ＡＭＣ吸收農商行不良資產，業界質疑成效

﹡工信部將適時開展鈉離子電池標準制定，引導產業發展



《寶島快訊》﹡台股收升１﹒４％重返萬七，台灣與日本周五雙邊會談



《其他消息》﹡立法會法案委員會完成審議打擊「起底」修例草案

﹡立法會通過修例，容許律政人員獲委任為資深大律師

﹡律師會改選，親建制專業派５人全部當選

﹡鄭若驊稱警方已去信支聯會要求提交資料

﹡消息指警方國安處去信支聯會要求提交資料

﹡港大教務長去信涉評議會事件學生，詢問會議事宜

﹡金管局將增發外匯基金票據，初步料涉４００億元

﹡羅致光稱過去３年，７個職工會自行解散

﹡調查指香港外派員工薪酬待遇下降，但現金薪酬大致不變

﹡金融監管機構及諮詢機構將推行「以接種疫苗取代定期檢測」安排

﹡黃柳權稱將推出更多措施便利港澳青年大灣區發展；國安法下香港秩序井然

，人口流動屬正常

﹡深股通額度全日用３３億元，陸股通連續三日淨流入；滬股通額度全日用近

４３億元，陸股通淨流入３４億元

﹡羅兵咸表示上半年中國ＴＭＴ企業ＩＰＯ融資額２１３８億人幣

﹡萊坊表示寫字樓租金見底跡象明顯



《大國博弈》﹡習近平與普京通電話，籲中俄共同維護地區國家安全

﹡市監總局與中國美國商會視頻會議，討論在華企業關切

﹡美國氣候變化問題特使克里據報下月訪華

﹡美貿易代表戴琪與美商業團體會談，重申美中貿易重要

﹡賀錦麗促越南對華施壓，中方表示反對美國攪亂地區和平



《重拳監管》﹡Ａｒｋ旗下基金重建中概股倉位，周一掃貨京東ＡＤＲ

﹡Ｔｉｍｓ中國迎合監管，在美上市前客戶資料全交中企

﹡台日執政黨將啟會談，大陸籲日本在台灣問題謹言慎行

﹡工信部通報尚有２１０款ＡＰＰ未完成整改，搜狗在列

﹡北京擬禁地產經紀經營長租公寓，自如稱仍可提供服務

﹡北京將公布已批准恢復線下學科類校外培訓機構名單



《新冠肺炎》﹡本港新增５宗輸入個案，當中３人帶變種病毒株

﹡中國致函世衛促赴美調查，呼籲抵制溯源政治化逆流

﹡上海現多宗本土確診，市紀委發通知要求抓好疫情防控

﹡何栢良稱即使有七成接種率仍未可大幅放寬防疫措施

﹡袁國勇團隊表示新冠病毒不會如沙士般完全消失

﹡疫苗「即日籌」周五起擴展至１２歲或以上學生

﹡復星表示復必泰疫苗正按正常程序推進，冀早日國內上市

﹡台灣本土零確診，近４個月以來首見

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