《出旗制勝－麥穎儀》大行唱好港交所，醫藥股板塊隨市強勢反彈

《出旗制勝》新經濟股周一（２３日）強勢反彈提振大市氣氛，帶動恆指中段一度急升逾

６００點至２５４５８點高位，雖然午後升幅收窄至２６０點，報２５１１０點收市，仍能守住

二萬五關口位置，大市成交逼近１７００億元。

新經濟股表現固然搶眼，但傳統經濟股昨日表現亦見不俗。昨日恆指成分股升幅貢獻點數排

名前三的股份包括，港交所（００３８８），藥明生物（０２２６９）以及小米

（０１８１０）。

證監會上周五（２０日）宣布批准港交所在港推出ＭＳＣＩ中國Ａ股指數期貨合約。有大行

認為此消息對港交所屬重大利好，相信影響遠多於期貨交易量及收入增加，將港交所目標價由

５５０元升至５８０元，評級「增持」。港交所周一急升５﹒７％，報４８９﹒４元收市，中段

一度升６﹒７８％，見４９４﹒６元高位。投資者如對港交所後市繼續看好，或可留意港交購

２６３９９，行使價５５０﹒５元，實際槓桿９﹒９倍，引伸波幅３４﹒８％，換股比率１００

兌１，２０２１年１１月２９日到期。相反，投資者如看淡，或可留意港交沽２３６２４，行使

價４２５元，實際槓桿１０﹒７倍，引伸波幅３６﹒２％，換股比率１００兌１，２０２１年

１１月０２日到期。

醫藥股板塊歷經上周五的急跌後，昨日亦能隨大市強勢反彈。其中，藥明生物公布截至今年

６月底止中期業績，營業額４４﹒０７億元（人民幣．下同），按年升１２６﹒７％。純利

１８﹒４２億元，按年升１５０﹒３％；每股盈利０﹒４４元。周一股價急彈７﹒３％，幾乎收

復上周五失地，重返１１３元位置。投資者如看好，或可留意藥明購

２４７９７，行使價１３０﹒９８元，實際槓桿５﹒２倍，引伸波幅６３﹒２％，換股比率５０

兌１，２０２１年１１月２９日到期。

另一隻醫藥股石藥（０１０９３）則於本周四（２６日）公布中期業績，股價昨日亦急升近

４％跑贏大市，收市報１０﹒５４元。投資者如看好其業績及後市表現，或可留意石藥購

１２４７１，行使價１３﹒１５元，實際槓桿５﹒７倍，引伸波幅４９﹒２％，換股比率５兌１

，２０２２年０１月２８日到期。《花旗上市結構性產品部副總裁 麥穎儀》



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