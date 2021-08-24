  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

24/08/2021 10:05

《出旗制勝－麥穎儀》大行唱好港交所，醫藥股板塊隨市強勢反彈

　　《出旗制勝》新經濟股周一（２３日）強勢反彈提振大市氣氛，帶動恆指中段一度急升逾
６００點至２５４５８點高位，雖然午後升幅收窄至２６０點，報２５１１０點收市，仍能守住
二萬五關口位置，大市成交逼近１７００億元。
　　新經濟股表現固然搶眼，但傳統經濟股昨日表現亦見不俗。昨日恆指成分股升幅貢獻點數排
名前三的股份包括，港交所（００３８８），藥明生物（０２２６９）以及小米
（０１８１０）。
　　證監會上周五（２０日）宣布批准港交所在港推出ＭＳＣＩ中國Ａ股指數期貨合約。有大行
認為此消息對港交所屬重大利好，相信影響遠多於期貨交易量及收入增加，將港交所目標價由
５５０元升至５８０元，評級「增持」。港交所周一急升５﹒７％，報４８９﹒４元收市，中段
一度升６﹒７８％，見４９４﹒６元高位。投資者如對港交所後市繼續看好，或可留意港交購
２６３９９，行使價５５０﹒５元，實際槓桿９﹒９倍，引伸波幅３４﹒８％，換股比率１００
兌１，２０２１年１１月２９日到期。相反，投資者如看淡，或可留意港交沽２３６２４，行使
價４２５元，實際槓桿１０﹒７倍，引伸波幅３６﹒２％，換股比率１００兌１，２０２１年
１１月０２日到期。
　　醫藥股板塊歷經上周五的急跌後，昨日亦能隨大市強勢反彈。其中，藥明生物公布截至今年
６月底止中期業績，營業額４４﹒０７億元（人民幣．下同），按年升１２６﹒７％。純利
１８﹒４２億元，按年升１５０﹒３％；每股盈利０﹒４４元。周一股價急彈７﹒３％，幾乎收
復上周五失地，重返１１３元位置。投資者如看好，或可留意藥明購
２４７９７，行使價１３０﹒９８元，實際槓桿５﹒２倍，引伸波幅６３﹒２％，換股比率５０
兌１，２０２１年１１月２９日到期。
　　另一隻醫藥股石藥（０１０９３）則於本周四（２６日）公布中期業績，股價昨日亦急升近
４％跑贏大市，收市報１０﹒５４元。投資者如看好其業績及後市表現，或可留意石藥購
１２４７１，行使價１３﹒１５元，實際槓桿５﹒７倍，引伸波幅４９﹒２％，換股比率５兌１
，２０２２年０１月２８日到期。《花旗上市結構性產品部副總裁　麥穎儀》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前
應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞「第四季港股何去何從？」網上講座！
► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話24/08/2021
澳門放寬接受7日內陰性檢測報告　濠賭股炒得火熱
中國故事23/08/2021
《神州經脈》拜登提新駐華大使　監管憂慮緩和A場急彈　外資返場
財經熱話23/08/2021
潤電業績勝預期可再生能源業務貢獻大 中資電力股全線飆升
財經熱話23/08/2021
【專訪】陶冬：政策風險溢價上升　港股中概股遭美資拋售
財經熱話23/08/2021
【高處未算高】車股成資金「堰塞湖」　專家籲吼ＧＸ中國電車
財經熱話23/08/2021
港交所推A股指數期貨合約　獲多家大行唱好　高盛最牛看601元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【限量免費名額】訂閱有賞 — 訂閱etnet YouTube Channel 即賞「第四季港股何去何從？」網上講座：中線投資策略

【etnet Bonus 賞你】Snoopy Tote Bag

【周一加油站】好禮Cheer You Up — 賞We-Vibe Melt

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金