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即市新聞

26/08/2021 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》港股回吐了，要注意甚麼？

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為６﹒２５％和
３２﹒５％，局勢則分別屬於向淡和顯著向淡。連續上升三個交易後，港股首次呈現回吐；市況
所見，大戶買家的入市意欲仍在。於回吐市中，多個主要指數的日線圖形勢喜見轉好，短期反彈
演變成為短期新升浪的機會正在增大中。最重要者為回吐市的運行時間不得太長和跌幅不得太大
。否則，當前升浪便沒有機會發展下去。
　　從另一個角度來看，好友若能於本周末前成功阻止淡友再下一城，下周初後市是樂觀的。當
然，我們不應忘記的重要因素，為下周一（３０日）８月份期貨、期權將會到期，任何突然出現
的市場消息都有可能令市勢突變，變得短暫不合理。由於大戶多會於期貨、期權到期前將大市鎖
於橫行區內進行轉倉，投資者現宜開始採取較為審慎的應市態度，靜觀其變，嘗試找出後市的啟
示。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（頻道：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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