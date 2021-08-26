《運籌帷幄－梁業豪》港股回吐了，要注意甚麼？

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為６﹒２５％和

３２﹒５％，局勢則分別屬於向淡和顯著向淡。連續上升三個交易後，港股首次呈現回吐；市況

所見，大戶買家的入市意欲仍在。於回吐市中，多個主要指數的日線圖形勢喜見轉好，短期反彈

演變成為短期新升浪的機會正在增大中。最重要者為回吐市的運行時間不得太長和跌幅不得太大

。否則，當前升浪便沒有機會發展下去。

從另一個角度來看，好友若能於本周末前成功阻止淡友再下一城，下周初後市是樂觀的。當

然，我們不應忘記的重要因素，為下周一（３０日）８月份期貨、期權將會到期，任何突然出現

的市場消息都有可能令市勢突變，變得短暫不合理。由於大戶多會於期貨、期權到期前將大市鎖

於橫行區內進行轉倉，投資者現宜開始採取較為審慎的應市態度，靜觀其變，嘗試找出後市的啟

示。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（頻道：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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