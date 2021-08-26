【中升有景】中升控股業務擴展見野心，估值合理分兩注吸納

《經濟通通訊社２６日專訊》內地汽車行業增長總體上依然維持良好勢態，筆者認為可部署

汽車經銷商龍頭中升控股（００８８１）。



＊車市景氣佳，國策續支持＊



內地汽車市場前景持續樂觀。今年上半年內地汽車市場終端零售仍實現了３１﹒３％的按年

增長。豪華車表現優於平均，按年增長３９﹒９％。以品牌佔比劃分，賓士在華銷量按年增幅達

到２７﹒６％；寶馬集團在華銷量按年增長４４﹒１％；一汽 大眾奧迪在華銷量按年增長３８

﹒６％。反映豪華車於內地依然需求甚殷。

根據最新數據，商務部網站發布資料顯示，今年１至７月，內地二手車交易量９８９﹒３萬

輛，按年增長４６﹒０％，較２０１９年同期增長２２﹒５％。７月份，二手車交易量１４５﹒

９萬輛，按年增長１５﹒７％；二手車與新車交易量之間的比例達到０﹒７８，繼續創新高。

國策亦見繼續支持。商務部部長王文濤近期在國新辦發布會表示，傳統消費還有很大潛力，

家電傢具還有汽車、餐飲是消費的「四大金剛」，佔社會消費品零售總額的四分一左右。推動汽

車由購買管理向使用管理轉變，特別是擴大二手車流通，商務部這段時間在專門研究二手車，促

進消費的梯次消費、循環消費，汽車二手市場也是今後一個很大的市場。

此外，在今年上半年晶片短缺，惟汽車銷售仍佳。根據乘聯會預測，汽車晶片短缺將在今年

第三季度得到緩解，屆時乘用車銷量有望進一步提升。



＊存貨周轉天數持續改善＊



再解讀一下公司的基本面。其中期業績表現亦超市場預期。純利３６﹒９６億元人民幣，按

年升６１﹒２６％，每股盈利１﹒６０９元人民幣，不派息。期內，收入按年升５０﹒１％至８

７３﹒６１億元人民幣，升５０﹒１％，毛利８４﹒６３億元人民幣，升５６﹒４４％。

部分數據亦見亮點。公司存貨表現持續轉好，反映公司銷售能力及去庫存能力持續轉強。截

至６月的平均存貨周轉天數由２９﹒７天降至２０﹒８天；平均存貨周轉天數（豪華品牌）由２

５﹒９天降至２１﹒６天。



＊收購仁孚見公司野心＊



公司業務擴展足見其野心。公司宣布以１３億美元收購仁孚中國有限公司。收購完成後，中

升的賓士銷量份額將會提升６個百分點至１８％，鞏固其第二大賓士經銷商的地位，且強化了中

升在華南和華西的業務。目前，仁孚中國的平均單店盈利約為２０００萬港元。參考中升控股原

有的賓士店面的單店盈利情況，接手仁孚中國後的單店盈利有望大幅上揚。因此，筆者估計仁孚

中國的收購能促進中升明年的業績增長。

另外，市場原先一直憂慮擔心隨著電動車滲透率越來越高，因電動車新企業使用直銷模式，

整個汽車市場對經銷商的依賴程度將會逐漸減少，拖累未來增長空間，甚至未來生存空間。惟今

年上半年，公司分別與小鵬汽車（０９８６８）和威馬汽車簽訂戰略合作協定，打消市場對其現

存的最大憂慮。考慮到公司擁有龐大的客戶網絡和完善的服務體系，故繼續看好中升的電動車業

務未來的發展。公司７月出亦獲內地名牌基金高瓴資本入股，反映長線而言公司業務繼續獲得憧

憬。



＊公司估值合理＊



估值方面，預測巿盈率約１５倍，較近４年的中位數約９﹒４倍為高。不過，筆者認為此屬

於行業龍頭的溢價，加上市場景氣好，且見近年增長速度加快，故尚處於合理範圍之內；不過預

測ＰＥＧ比率為０﹒５１，低於１反映該股份的ＰＥ比率較其盈利增長為低，處於低估狀態。總

而言之，筆者認為公司估值合理，加上基本面穩健，即使受大市拖累而下跌，估值上亦有足夠「

安全網」保護。

技術走勢方面，股價仍屬相當強勢，於高位調整不足兩成。有見市況波動，可採取分注吸納

策略。筆者建議可於約６４元買入作第一注，第二注可待調整至５７元買入，目標價上望９０元

，惟連續兩日收穿５０元則止蝕。

