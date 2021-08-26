【快手快走】快手暫獲逾５億淨掃貨主板最多，惟專家籲趁彈離場！

《經濟通通訊社記者羅鈞鴻２６日報道》股價持續「快落」的快手（０１０２４）昨公布第

二季業績，經調整虧損擴大至約４７﹒７億元人民幣，勝市場預期。不過，多家大行在績後看淡

前景，兼狠削目標價逾五成，最低只看６０元，較前低位６４﹒５元還要低，拖累股價半日最多

瀉逾１２％。不過，據《經濟通ＨＶ２報價系統》，快手竟是現貨主板市場上，資金淨主動買入

最多的股份，暫有逾５億元，反映買家於股價下跌時掃貨！分析關注快手用戶增速放緩，拓展海

外業務難救前景，籲有貨散戶宜趁反彈沽出。



＊快手：監管對收入造成影響，大行狠削目標價逾五成＊



快手上季收入約１９１億元人民幣，按年升近４９％，勝預期。快手聯合創始人、董事長兼

首席執行官宿華表示，現時行業出現更多監管法規，希望助社會達至公平及具效率，而公司在營

運及數據運用均符合法規，認為良性監管有助互聯網市場發展得更快更好。不過，他承認監管對

集團收入造成一定影響，惟影響幅度與整個行業相若。

期內日活躍用戶（ＤＡＵ）錄得按季跌０﹒７１％。首席產品官程一笑認為，ＤＡＵ出現季

度波動實屬正常，原因是首季春節活動取得良好成果，而且次季假日較少，間接促成高基數效應

。宿華則指，快手次季ＤＡＵ的按年增速加快，有信心達成全年增長目標以及４億ＤＡＵ的中長

期目標。事實上，快手第二季ＤＡＵ按年升近１２％。

不過，多家大行懶理管理層解畫，在績後狠削快手目標價！大和目標價大削５７％至１５０

元，已是相對最牛券商。野村和大摩最新目標價亦分別減至９５元及６０元，後者比半日收市價

還有１４％潛在跌幅。



＊大戶買家入市掃貨，特大戶及超級大戶買家最進取！＊



快手半日隨科技股回吐，最多瀉１２﹒５％，低見６７﹒８元，其後跌幅輕微收窄，現價則

報７０﹒０５元，跌幅仍有近１０％。

不過，大戶買家卻趁機入市掃貨。據《經濟通ＨＶ２報價系統》，截至下午２時５３分，快

手為現貨主板市場上，資金淨主動買入最多的個股，達５﹒３億元，佔其成交金額逾１６％，反

映淨掃貨規模不容看輕。

再細看成交分析，發現特大戶及超級大戶買家入市態度最進取，主動買沽比率達６６：３４

；１００萬、２００萬或以上的標準自動對盤交易的主動買沽比率，分別為６５：３５及６４：

３６，同屬理想水平。日中低位６７﹒８元已成即市支持位；７０元則為即市好淡分水嶺。



＊短線投機者快走免夜長夢多，坐艇者亦應趁反彈止蝕離場＊



話雖如此，快手是弱勢股為不爭事實，分析亦建議趁彈沽貨！中薇證券研究部董事黃偉豪在

《經濟通通訊社》早上財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ Ｍｏｒｎｉｎｇ》上表示，快手近日已自

低位反彈不少，升幅一度有近３３％，惟升至２０天線（約８３﹒６元）便遇阻力，且持續受制

於下降軌之內。若股價站不穩在２０天線，短期下試低位機會很大。

中長線而言，除非業務扭虧為盈，或盈利快速增長致估值具上調空間，否則股價在９０－１

００元將有很大阻力，回升至上市初高位（約３００－４００元）更難以重返。

他籲無貨散戶勿吼；高位有貨的，則宜趁股價反彈便止蝕離場。至於低位買入搏反彈的短線

投機者亦應盡快沽貨獲利，以免夜長夢多！



＊快手日、月活躍用戶增速慢，海外市場難適ＴｉｋＴｏｋ＊



黃偉豪又指，即使快手上季經調整虧損較預期少，但不代表其前景樂觀。要衡量直播平台的

業務表現，需關注平均日、月活躍（ＭＡＵ）用戶數量增速。快手次季ＤＡＵ、ＭＡＵ按年增幅

緩慢，分別僅增１１﹒９％及６﹒７％；按季更分別倒退０﹒７１％及２﹒６２％。由於用戶數

量關乎付費收入增長，若前者增幅放緩，公司收入亦被拖累，扭虧為盈更是遙遙無期。加上，快

手面對監管問題，他形容公司前景非常「艱難」。

快手截至６月底，海外市場月活躍用戶已達１﹒８億，佔整體３５％。被問到快手藉開拓海

外市場以降低內地政策風險的效用，黃偉豪認為，大多內地直播平台亦採取類似策略。近年才興

起進軍海外市場，在低基數下，他預料快手的海外業務短期能維持穩定增長。不過，他坦言，快

手面對行業龍頭字節跳動旗下海外版ＴｉｋＴｏｋ的激烈競爭，快手長遠缺乏競爭優勢。例如，

快手旗下被視為與ＴｉｋＴｏｋ競爭的短視頻應用程式Ｚｙｎｎ早前宣布下架，反映公司海外發

展仍受制於同業，故對快手前景持審慎態度。

