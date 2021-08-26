《盤後部署》科技股估值折讓或成常態，恒指或下試二萬四

《經濟通通訊社２６日專訊》隔晚美國１０年期國債收益率上揚，且市場關注即將召開的全

球央行年會，聯儲局主席鮑威爾將於周五發表主題演講，美股標指及納指續創新高，恆指低開２

０點報２５６７３點。科技股開始初段造好，未幾後勁不繼，且見大部分藍籌股普遍回吐，Ａ股

亦受寧德時代（深：３００７５０）下挫影響氣氛，拖累港股一度低見２５２５５點挫４３８點

。尾市科技股跌幅收窄，最終港股全日收報報２５４００點，跌２９３點或跌１﹒１４％，主板

成交１３２３﹒３８億元。國企指數報８９３０點，跌１４５點或跌１﹒６０％。恆生科技指數

報６３３５點，跌１２３點或跌１﹒９１％。

Ａ股走低。上證綜合指數報３５０１點，跌３８點或跌１﹒０９％，成交６２２３﹒９３億

元人民幣。深證成份指數報１４４１５點，跌２８２點或跌１﹒９２％，成交７５１９﹒０２億

元人民幣。



＊科技股逢彈沽貨為佳＊



近期科技股走勢雖大幅反彈，惟本日無以為繼打回原形，令一眾投資者沮喪。筆者對恆指短

線看法依然偏淡，不宜過分樂觀。

雖然近期著名投資者Ｃａｔｈｉｅ Ｗｏｏｄ撈底京東（０９６１８），有市場人士或視為

見底訊號，惟其作風近期見短炒為主，其抄底行為值得斟酌。而市場期待內地放鬆產業監控，超

賣價值重臨，但始終政策出台會持續長時間，加上內地加強監管科技股的大數據收集及反其壟斷

，必然令公司估值出現折讓或成常態，出現有波幅沒升幅情況。故筆者認為最好部署策略還是每

逢大挫少注買入，趁彈沽貨為佳。

短期而言，還看科技股有否反彈後勁，否則筆者認為恆指下試２４０００點機會較大。（ｋ

ｓ）

