  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

26/08/2021 16:13

《盤後部署》科技股估值折讓或成常態，恒指或下試二萬四

　　《經濟通通訊社２６日專訊》隔晚美國１０年期國債收益率上揚，且市場關注即將召開的全
球央行年會，聯儲局主席鮑威爾將於周五發表主題演講，美股標指及納指續創新高，恆指低開２
０點報２５６７３點。科技股開始初段造好，未幾後勁不繼，且見大部分藍籌股普遍回吐，Ａ股
亦受寧德時代（深：３００７５０）下挫影響氣氛，拖累港股一度低見２５２５５點挫４３８點
。尾市科技股跌幅收窄，最終港股全日收報報２５４００點，跌２９３點或跌１﹒１４％，主板
成交１３２３﹒３８億元。國企指數報８９３０點，跌１４５點或跌１﹒６０％。恆生科技指數
報６３３５點，跌１２３點或跌１﹒９１％。
　　Ａ股走低。上證綜合指數報３５０１點，跌３８點或跌１﹒０９％，成交６２２３﹒９３億
元人民幣。深證成份指數報１４４１５點，跌２８２點或跌１﹒９２％，成交７５１９﹒０２億
元人民幣。

＊科技股逢彈沽貨為佳＊
　
　　近期科技股走勢雖大幅反彈，惟本日無以為繼打回原形，令一眾投資者沮喪。筆者對恆指短
線看法依然偏淡，不宜過分樂觀。
　　雖然近期著名投資者Ｃａｔｈｉｅ　Ｗｏｏｄ撈底京東（０９６１８），有市場人士或視為
見底訊號，惟其作風近期見短炒為主，其抄底行為值得斟酌。而市場期待內地放鬆產業監控，超
賣價值重臨，但始終政策出台會持續長時間，加上內地加強監管科技股的大數據收集及反其壟斷
，必然令公司估值出現折讓或成常態，出現有波幅沒升幅情況。故筆者認為最好部署策略還是每
逢大挫少注買入，趁彈沽貨為佳。
　　短期而言，還看科技股有否反彈後勁，否則筆者認為恆指下試２４０００點機會較大。（ｋ
ｓ）

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞「第四季港股何去何從？」網上講座！
► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事26/08/2021
《神州經脈》中美評估貿易政策　人行連兩日放水　滬指曾失三千五
財經熱話26/08/2021
瑞聲次季業績遜預期毛利率受壓 大行唱淡股價急挫一成
財經熱話26/08/2021
《講股論勢－鄭廣復》背馳反彈力未知 港股熊市悄掩至
財經熱話26/08/2021
【快手快走】快手暫獲逾５億淨掃貨主板最多　惟專家籲趁彈離場！
財經熱話26/08/2021
【中升有景】中升控股業務擴展見野心 估值合理分兩注吸納
FOCUS26/08/2021
【FOCUS】小米首登世界第二　VR、AR勢成新賽道
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【限量免費名額】訂閱有賞 — 訂閱etnet YouTube Channel 即賞「第四季港股何去何從？」網上講座：中線投資策略

【周一加油站】好禮Cheer You Up — 賞We-Vibe Melt

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金