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即市新聞

26/08/2021 17:40

《台股攻略－黃振宇》台股守住１７０００點

　　《台股攻略》台股今早（２６日）在外圍股市造好的支持下，加權指數於早市時段大升過百
點，衝上１７２００點關口，惟連日大升過後投資者選擇先行獲利，沽壓湧現，可幸台積電有買
盤支持，支撐指數站在萬七點之上，最終收１７０６７點，升２１點，成交金額為新台幣
３７２４億元，指數全日高低震盪達２００點。
　　電子股持續成為大市焦點，成交比重達５０％，台積電今日繼續受惠於調高代工費利好消息
而高開，早市升穿新台幣６００元關口至新台幣６０３元高位，隨後升幅收窄，但臨近尾市有買
盤承接，收新台幣５９４元，升１﹒５％。聯電早市走勢強勁，曾一度升至新台幣６２﹒７０元
高位，最終收新台幣６１﹒２０元，升２％。聯發科、大立光及鴻海全日於盤下徘徊，分別收新
台幣８８８元、２６７５元及１０７﹒５０元，升０﹒９％至２﹒５％。航運板塊的貨櫃三雄中
，市傳陽明獨吞台積電美國海運大單，帶動股價由跌轉升，收新台幣１４０元，升１﹒１％，而
長榮及萬海則跌超過１％。因市場預期今年鋼鐵行業第四季市況回穩，資金流向鋼鐵股，中鋼盤
中一度升超過４％，惟尾市升幅收窄，收新台幣３６﹒３５元，升１％，而中鋼構、燁興、燁輝
、威致、志聯、彰源及新鋼均升至漲停，而中鴻、盛餘及運錩亦表現強勢，升超過５％。
　　台股三個交易日合計反彈六百點，惟高位沽壓，風險亦隨之增加，加上成交量未能完全配合
升幅，預料上升勢頭仍然受阻。
《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
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