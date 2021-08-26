《窩輪豪情－梁業豪》期指須守即市重要支持位２５４９７

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為綜合企業、必

須性消費業與原材料業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為

蒙牛乳業（０２３１９）、京東集團（０９６１８）與農夫山泉（０９６３３），可用作買入其

相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股

票，則宜首選中國移動（００９４１）、申洲國際（０２３１３）與中國平安（０２３１８）。

昨天（２５日）港股展開預期中的回吐市況，今早（２６日）暫時未見掉頭再升。恆指期貨

小時圖上，今早１０：００ａｍ出現了ＳＡＲ極點低位２５４９７，令中午市，最遲

２：００ｐｍ前的大市表現變得很關鍵。最重要者，為好友於這段時間內須守穩於該關口之上。

後市能否升上更高的水平，筆者現時是審慎樂觀的，只怕圖表訊號會進一步轉淡。自本月２０日

低位２４５５４起「一浪高於一浪」的局勢仍未被破壞，但好友宜於下午發力再攻，以免助長淡

友的應市信心。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

