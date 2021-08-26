《談國論企－黎偉成》共同富裕是中共偉大政治工程

《談國論企》中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席、中央財經委員會主任習近平

２０２１年８月１７日主持中央財經委員會第１０次會議，強調「共同富裕」是「全體人民的富

裕」，並提出要建設和發展達此標的多項原則、政策和工作。繼「反貪防腐」、「脫貧」，「共

同富裕」是新的和偉大的政治工程，任重道遠，予人希望滿懷。



＊鼓勵勤營創新須提高人民人民教育程度＊



「共同富裕」，是中央財經委員會此番會議提出的重點，不僅有具體的政策和策略，更有實

際和原則性的工作要求，使人對中國共產黨和有中國特色的社會主義有新的和高度的評價。尤其

是會議指出「共同富裕是全體人民的富裕，是人民群眾物質生活和精神生活都富裕，不是少數人

的富裕，也不是整齊劃一的平均主義，要分階段促進共同富裕「，重點在於「分階段促進「和非

「整齊劃一的平均主義「，可解讀為誰努力奮鬥誰就會先富裕，而這當會激勵到其他人努力致富

，相關政策有：

最重要的是（Ｉ）人的因素。會議強調「要鼓勵勤勞創新富裕，堅持在發展中保障和改善民

生，為人民提高受教育程度、增長發展能力創造更加普惠公平條件，暢通向上流動通道，給更多

人創造致富機會，形成人人參與的發展環境」，此語重點是（ｉ）不僅要「勤勞」，還要「創新

」，才能夠達致更為普及的先富起來的新階段。中央會作出具體和實際的基本保障，特別是教育

，要提高教育程度，才可以在勤勞的同時，有創新之道。同樣重要的是（ｉｉ）要有普惠公平條

件。

和（ＩＩ）「要堅持基本經濟制度，立足社會主義初級階段，堅持「兩個毫不動搖」，堅持

公有利為主體、多種所有制經濟共同發展，允許一部分人先富起來，先富帶後富、幫後富，重點

鼓勵辛勤勞動、合法經營、敢於創新的致富帶頭人」，所言是要富裕，有先與後，而先者要帶後

者，更鼓勵辛勤勞動、合法經營。

至於具體的政策性策略和工作，有１３個要點，我重點關注的有（一）「要提高發展的平衡

性、協調性、包容性，加快完善社會主義市場經濟體制，增強區域性發展的平衡性，強化行業發

展的協調性，支持中小企業發展」，此點重要性在於「平衡性、協調性、包容性」，而中小企仍

然是中央支持的重點，此因任何國家或地區，中小企是經濟和民生的重要支持力量。

正正因為中小企得到中央的重點扶持，故（二）中等收入群體，即中產階級人士會進一步擴

而大之。會議指出「要著力擴大中等收入群體規模，抓住重點、精準施策，推動更多低收入人群

遇入中等收入行列」。中國經濟能夠穩中有進發展，內需扮演相當重要的角色，過去如是，現下

與將亦更是。惡疫肆虐環球，特別是變種病毒Ｄｅｌｔａ更是毒且狠，使美歐以至亞洲所受衝擊

日甚；加上美軍為己不顧人突撤，阿富汗面對嚴重政經等問題，難民潮又是一困，中國當須靠內

需支持經濟。



＊提高發展平衡性協調性包容性加快完善經濟體制＊



要全民富裕，需要有（三）很好的保護機制，其中重點有「要保護產權和知識產權，保護合

法致富，促進各類資本規範健康發展」。

社會的富裕，需要（四）照顧各個層面的人士。會議提出：「要促進基本公共服務均等化，

加大普惠性人力資本投入，完善養老和醫療保障體系、兜底救助體系、住房供應和保障體系」，

是之為共同富裕的一個十分堅實的組成部分。

（五）「要促進農民農村共同富裕，鞏固拓展脫貧攻堅成果，全面推進鄉村振興，加強農村

建礎設施和公共服務體系建設，改善農村人居環境」，是之為長期執行的「三農政策」的加強和

提升版。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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