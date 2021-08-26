《異動股》小米（１８１０）升３％，經調整純利升１﹒２倍勝預期

《經濟通通訊社２６日專訊》小米（０１８１０）現價升２﹒５６％，報２６元，以現價計

，該股暫連升４日，累計升幅１０﹒８７％。該股成交約６７０萬股，涉資１﹒７４億元。

小米公布，截至２０２１年６月３０日止半年純利１６０﹒６１億元人民幣按年升１﹒４１

倍，每股基本盈利約０﹒６４２元人民幣，不派息。

期內非國際財務報告準則的經調整淨利潤為１２３﹒９１億元人民幣，按年升１﹒１８倍；

收入１６４６﹒７１億元人民幣，升５９﹒５％，毛利２９３﹒０９億元人民幣，升９２﹒０７

％。

現時，恆生指數報２５６７３，跌２０點或跌０﹒０８％，主板成交４０﹒１６億元。國企

指數報９０８２，升６點或升０﹒０８％。恆生科技指數報６４９２，升３３點或升０﹒５１％

。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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小米 （０１８１０） ２６﹒００元 升２﹒５６％

騰訊 （００７００） ４７４﹒６０元 無升跌

快手 （０１０２４） ７６﹒４０元 跌１﹒４２％

美團 （０３６９０） ２２７﹒００元 無升跌

京東集團（０９６１８） ２９８﹒００元 升１﹒３６％

嗶哩嗶哩（０９６２６） ６１７﹒５０元 升２﹒２４％

百度 （０９８８８） １５１﹒５０元 升１﹒０７％

阿里巴巴（０９９８８） １６４﹒３０元 升０﹒１２％

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（ｋｓ）



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