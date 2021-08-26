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26/08/2021 09:24

《異動股》小米（１８１０）升３％，經調整純利升１﹒２倍勝預期

　　《經濟通通訊社２６日專訊》小米（０１８１０）現價升２﹒５６％，報２６元，以現價計
，該股暫連升４日，累計升幅１０﹒８７％。該股成交約６７０萬股，涉資１﹒７４億元。
　　小米公布，截至２０２１年６月３０日止半年純利１６０﹒６１億元人民幣按年升１﹒４１
倍，每股基本盈利約０﹒６４２元人民幣，不派息。
　　期內非國際財務報告準則的經調整淨利潤為１２３﹒９１億元人民幣，按年升１﹒１８倍；
收入１６４６﹒７１億元人民幣，升５９﹒５％，毛利２９３﹒０９億元人民幣，升９２﹒０７
％。
　　現時，恆生指數報２５６７３，跌２０點或跌０﹒０８％，主板成交４０﹒１６億元。國企
指數報９０８２，升６點或升０﹒０８％。恆生科技指數報６４９２，升３３點或升０﹒５１％


　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　小米　　（０１８１０）　　　　２６﹒００元　　　升２﹒５６％
　　騰訊　　（００７００）　　　４７４﹒６０元　　　無升跌
　　快手　　（０１０２４）　　　　７６﹒４０元　　　跌１﹒４２％
　　美團　　（０３６９０）　　　２２７﹒００元　　　無升跌
　　京東集團（０９６１８）　　　２９８﹒００元　　　升１﹒３６％
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　　　６１７﹒５０元　　　升２﹒２４％
　　百度　　（０９８８８）　　　１５１﹒５０元　　　升１﹒０７％
　　阿里巴巴（０９９８８）　　　１６４﹒３０元　　　升０﹒１２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｋｓ）

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