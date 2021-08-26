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即市新聞

26/08/2021 09:24

《異動股》恒大開跌近４％，發盈警料中期淨利潤降最多３９％

　　《經濟通通訊社２６日專訊》恆大（０３３３３）開跌３﹒５１％，報４﹒４元，成交約３
８萬股，涉資１６６萬元。
　　集團預期截至６月３０日止中期淨利潤預期為９０億至１０５億元人民幣，較去年同期下降
２９％至３９％。
　　該集團指，利潤包括房地產開發業務虧損約４０億人幣，中國恆大新能源汽車（００７０８
）虧損約４８億元人幣，出售所持恆騰網絡（００１３６）部分股份及持有其剩餘股份按市價估
值盈利合計約１８５億元人幣。至於利潤下降主要是由於房地產銷售價格下降及費用上升所導致

　　現時，恆生指數報２５６７３，跌２０點或跌０﹒０８％，主板成交４０﹒１６億元。國企
指數報９０８２，升６點或升０﹒０８％。恆生科技指數報６４９２，升３３點或升０﹒５１％

　　即月期指新報２５５７６，跌１０４點，低水９８點。即月國指期貨報９０５３，跌２２點
，低水３０點。即月科指期貨新報６４４４，跌６點，低水４４點。

　　表列同板塊或相關股份表現：
　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恆大　　（０３３３３）　　　４﹒４０元　　　跌３﹒５１％
　　恆大汽車（００７０８）　　　６﹒１４元　　　跌３﹒６１％
　　恆騰　　（００１３６）　　　３﹒８５元　　　無升跌
　　盛京　　（０２０６６）　　　７﹒００元　　　無升跌
　　恆大物業（０６６６６）　　　５﹒７７元　　　跌２﹒０４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｎｓ）

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