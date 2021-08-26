《異動股》恒大開跌近４％，發盈警料中期淨利潤降最多３９％

《經濟通通訊社２６日專訊》恆大（０３３３３）開跌３﹒５１％，報４﹒４元，成交約３

８萬股，涉資１６６萬元。

集團預期截至６月３０日止中期淨利潤預期為９０億至１０５億元人民幣，較去年同期下降

２９％至３９％。

該集團指，利潤包括房地產開發業務虧損約４０億人幣，中國恆大新能源汽車（００７０８

）虧損約４８億元人幣，出售所持恆騰網絡（００１３６）部分股份及持有其剩餘股份按市價估

值盈利合計約１８５億元人幣。至於利潤下降主要是由於房地產銷售價格下降及費用上升所導致

。

現時，恆生指數報２５６７３，跌２０點或跌０﹒０８％，主板成交４０﹒１６億元。國企

指數報９０８２，升６點或升０﹒０８％。恆生科技指數報６４９２，升３３點或升０﹒５１％

。

即月期指新報２５５７６，跌１０４點，低水９８點。即月國指期貨報９０５３，跌２２點

，低水３０點。即月科指期貨新報６４４４，跌６點，低水４４點。



表列同板塊或相關股份表現：

股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

恆大 （０３３３３） ４﹒４０元 跌３﹒５１％

恆大汽車（００７０８） ６﹒１４元 跌３﹒６１％

恆騰 （００１３６） ３﹒８５元 無升跌

盛京 （０２０６６） ７﹒００元 無升跌

恆大物業（０６６６６） ５﹒７７元 跌２﹒０４％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｎｓ）

