【重拳監管】中央財辦：整治互聯網平台一視同仁，不針對民企外企

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》中央財辦副主任韓文秀表示，在網絡平台

企業當中，既有國有企業、民營企業，也有外資企業，還有很多混合所有制企業，整治規範互聯

網平台的政策是一視同仁的，針對的是違法違規行為，絕不是針對民營企業和外資企業，這一點

十分明確。



＊要給資本設置「紅綠燈」＊



韓文秀指出，當前，加強對互聯網平台等大型科技企業的監管，防止壟斷和資本無序擴張，

是一個世界性難題，各國都在探索解決之道。中國堅持規範和發展兩手並重，兩手都要硬。一方

面，要給資本設置「紅綠燈」，完善市場准入負面清單管理制度，對過去發展當中的一些盲目傾

向、有害因素加以嚴格整治，目的是保護數據安全和個人隱私，維護國家安全和公眾利益，促進

各類資本規範健康發展。另一方面，我們也認識到，平台經濟是先進生產力的重要組成部分，要

發揮好它在優化資源配置、促進科技進步、便利人民的生活、參與國際合作與競爭中的積極作用

。加強規範，是為了更加健康、更可持續、更為長遠的發展，這對資本市場來說同樣也是如此。



＊引導非公有制經濟發展，堅持對外開放＊



韓文秀指出，反壟斷是市場經濟國家通行的做法。過去幾十年，美國、歐洲等一些國家，都

一直在推進反壟斷。現在，中國經濟規模不斷擴大，大型企業也是越來越多，也可能出現壟斷現

象。所以，加強反壟斷和反不正當競爭，這是中國政府一項重要的常態化工作，它有利於促進形

成公平競爭的市場環境，有利於為各類市場主體特別是中小企業創造廣闊的發展空間，也有利於

更好地保護消費者權益。

韓文秀表示，一貫堅持社會主義基本經濟制度，堅持「兩個毫不動搖」，即毫不動搖鞏固和

發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展。對外開放是基本國策。新發展

格局不是封閉的國內單循環，而是開放的國內國際雙循環。將堅定不移推進高水平對外開放，更

好地統籌發展和安全，認真實施外商投資法，切實保護產權和知識產權，增強政策透明度和可預

期性，做好與市場溝通，不斷完善市場化、法治化、國際化的營商環境。

