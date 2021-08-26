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26/08/2021 15:45

【阿富汗局勢】商務部：支持阿富汗和平重建，上半年中阿貿易增長

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》對於阿富汗局勢持續動亂對投資的影響，
商務部新聞發言人高峰表示，中方願同國際社會共同努力，支持阿富汗和平重建，改善民生福祉
，提高自主發展能力。
　　高峰指，２０２０年，中國和阿富汗雙邊貿易額達５﹒５億美元。今年１－６月，中阿雙邊
貿易額達３﹒１億美元，同比增長４４％。截至今年６月底，中國累計對阿投資４﹒３億美元。

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