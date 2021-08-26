【大國博弈】立陶宛廠商憂失中國市場，商務部：敦促立方糾正錯誤

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》對於有立陶宛廠商開始擔憂他們將失去進

入中國這個龐大市場的機會，商務部新聞發言人高峰表示，中方再次敦促立方從兩國人民福祉出

發，立即糾正嚴重損害中國主權和領土完整的錯誤做法，為中立經貿合作創造有利條件。

台灣早前宣布將赴立陶宛設立代表處後，大陸方面決定召回駐立陶宛大使，並要求立陶宛政

府召回駐中國大使，兩國關係陷入冰封。



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