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即市新聞

26/08/2021 12:45

《午市前瞻》若監管政策不再密集出台，港股二萬五至二萬六整固

　　《經濟通通訊社２６日專訊》恆生指數半日收市報２５３２４，跌３６９點或１﹒４４％，
主板成交７６３﹒８億元。恆生中國企業指數報８９１５，跌１６０點或１﹒７６％。恆生科技
指數報６３０３，跌１５５點或２﹒４１％。

＊黃偉康：小米支持位２３﹒２元＊

　　港股連跌兩日明顯受制於２６０００點關口。安里主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通通訊社
》表示，市場對聯儲局減少買債的時間表尚有分岐，因此希望在全球央行年會上得到啟示，但相
關因素在港股已反映不少，反而內地監管政策不再密集出台令騰訊（００７００）、美團（０３
６９０）等重磅股回穩，若上述情況不變，恆指料於２５０００點至２６０００點上落。
　　至於舊經濟股現沽壓，他認為外資尚未對港股市埸完全恢復信心，因此多依賴北水資金流，
認為單純屬北水的板塊輪動。
　　小米（０１８１０）中期業績勝預期，半日卻回吐近４％。黃偉康表示近期不少股份出業績
後見光死，亦可能是部份投資者發現其他股份增長潛力較大，更具估值優勢而轉倉，現時支持位
於２３﹒２元，若穿該水平，則下試２２﹒５元。（ｎｓ）

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