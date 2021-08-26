《午市前瞻》若監管政策不再密集出台，港股二萬五至二萬六整固

《經濟通通訊社２６日專訊》恆生指數半日收市報２５３２４，跌３６９點或１﹒４４％，

主板成交７６３﹒８億元。恆生中國企業指數報８９１５，跌１６０點或１﹒７６％。恆生科技

指數報６３０３，跌１５５點或２﹒４１％。



＊黃偉康：小米支持位２３﹒２元＊



港股連跌兩日明顯受制於２６０００點關口。安里主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通通訊社

》表示，市場對聯儲局減少買債的時間表尚有分岐，因此希望在全球央行年會上得到啟示，但相

關因素在港股已反映不少，反而內地監管政策不再密集出台令騰訊（００７００）、美團（０３

６９０）等重磅股回穩，若上述情況不變，恆指料於２５０００點至２６０００點上落。

至於舊經濟股現沽壓，他認為外資尚未對港股市埸完全恢復信心，因此多依賴北水資金流，

認為單純屬北水的板塊輪動。

小米（０１８１０）中期業績勝預期，半日卻回吐近４％。黃偉康表示近期不少股份出業績

後見光死，亦可能是部份投資者發現其他股份增長潛力較大，更具估值優勢而轉倉，現時支持位

於２３﹒２元，若穿該水平，則下試２２﹒５元。（ｎｓ）

