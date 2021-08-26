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即市新聞

26/08/2021 15:46

《美元走勢－羅明立》美匯暫偏軟。關注９２﹒５０支持

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０１﹒１６　　　１０９﹒９３　　　１０１﹒１３
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１７７４　　　１﹒１７５６　　　１﹒１７６８
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３７６８　　　１﹒３７３８　　　１﹒３７４２
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９１６８　　　０﹒９１３５　　　０﹒９１５７
　　　美元╱港元　　　　７﹒７８６７　　　７﹒７８２１　　　７﹒７８６０
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》周三（２５日）德國公布８月份Ｉｆｏ商業景氣指數，由１００﹒７下降至
９９﹒４，差過預期，當中現狀指數輕微上升但預期指數明顯回落。在歐元區國家防疫限制措施
放寬後，德國服務業明顯復甦，抑壓已久的消費支出在第二季度對當地增長提供了強勁的動力，
但製造業受到零部件和原材料嚴重短缺的影響，復甦步伐被拖慢，相信短期難以改變這情況。
　　不過，昨日歐洲央行副行長指，可能會在未來幾日上調宏觀經濟預測，在平淡市況中帶來一
些利好刺激，歐元升至１﹒１７７０。市場仍然觀望全球央行年會上，聯儲局主席對減少買債提
供更清晰的說法，現時較多地認為其言論會偏鴿，美匯指數暫在９３水平偏軟。關注９２﹒５０
的支持，仍然可考慮小注做多美元。
　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１７７０　　　１﹒１６５０　　　１﹒１８１０
　　　英鎊╱美元　　沽出英鎊　　１﹒３７６０　　　１﹒３６００　　　１﹒３８３０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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