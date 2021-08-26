《美元走勢－羅明立》美匯暫偏軟。關注９２﹒５０支持

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０１﹒１６ １０９﹒９３ １０１﹒１３

歐元╱美元 １﹒１７７４ １﹒１７５６ １﹒１７６８

英鎊╱美元 １﹒３７６８ １﹒３７３８ １﹒３７４２

美元╱瑞郎 ０﹒９１６８ ０﹒９１３５ ０﹒９１５７

美元╱港元 ７﹒７８６７ ７﹒７８２１ ７﹒７８６０

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《美元走勢》周三（２５日）德國公布８月份Ｉｆｏ商業景氣指數，由１００﹒７下降至

９９﹒４，差過預期，當中現狀指數輕微上升但預期指數明顯回落。在歐元區國家防疫限制措施

放寬後，德國服務業明顯復甦，抑壓已久的消費支出在第二季度對當地增長提供了強勁的動力，

但製造業受到零部件和原材料嚴重短缺的影響，復甦步伐被拖慢，相信短期難以改變這情況。

不過，昨日歐洲央行副行長指，可能會在未來幾日上調宏觀經濟預測，在平淡市況中帶來一

些利好刺激，歐元升至１﹒１７７０。市場仍然觀望全球央行年會上，聯儲局主席對減少買債提

供更清晰的說法，現時較多地認為其言論會偏鴿，美匯指數暫在９３水平偏軟。關注９２﹒５０

的支持，仍然可考慮小注做多美元。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１７７０ １﹒１６５０ １﹒１８１０

英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒３７６０ １﹒３６００ １﹒３８３０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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