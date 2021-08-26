【新冠肺炎】印尼及菲律賓已接種疫苗外傭下周一起可來港工作

《經濟通通訊社２６日專訊》政府公布，由下周一（３０日）起，在印尼或菲律賓完成疫苗

接種的外傭可來港工作。

政府發言人表示，已與印尼及菲律賓政府訂定雙邊疫苗紀錄認可協議。由本月３０日起，在

該兩國完成疫苗接種的外傭可來港工作。他們必須持有由該兩國相關主管當局確認的疫苗接種紀

錄，並在抵港後於指定檢疫設施接受強制檢疫。

政府暫時覓得荃灣絲麗酒店作為指定檢疫設施，共４０９個房間，供在印尼或菲律賓完成疫

苗接種並符合其他要求的外傭使用，將來會視乎需求以及疫情發展，逐步增加指定檢疫設施的房

間供應。

指定檢疫設施將於本月３０日開放使用，僱主及職業介紹所可於本月２７日起，透過電郵聯

絡酒店預訂房間，酒店會要求訂房人士提供外傭的護照副本、有效的工作簽證及認可疫苗接種紀

錄，以核實外傭身分及確定疫苗接種紀錄的真確性。外傭入住設施時，亦須提供所需文件以供查

核。政府提醒僱主及職業介紹所，務必在成功預訂指定檢疫設施房間後，才為外傭訂購機票，以

免外傭來港後未能入住指定檢疫設施。

所有在印尼或菲律賓完成疫苗接種的外傭在登機來港時必須出示以下文件，包括由印尼或菲

律賓當局發出的認可疫苗接種紀錄；由香港入境事務處發出的有效外傭工作簽證；預定起飛時間

前７２小時內採樣進行的ＰＣＲ核酸檢測陰性結果證明；以及指定檢疫設施預訂房間的確認書，

租住期為抵達香港當日起計不少於２１晚。（ｂｉ）

