【夜期時段】即月期指最新報２５４２５點，升９點，高水９點

《經濟通通訊社２６日專訊》即月期指在夜期時段開市報２５４０４點，跌１２點，低水
１２點，最新報２５４２５點，升９點，高水９點，合約成交３５２張。
即月國指期貨在夜期時段開市報８９３６點，跌５點，低水１點，最新報８９４３點，升２
點，高水６點，合約成交２７７張。
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