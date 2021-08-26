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26/08/2021 17:25

【夜期時段】即月期指最新報２５４２５點，升９點，高水９點

　　《經濟通通訊社２６日專訊》即月期指在夜期時段開市報２５４０４點，跌１２點，低水
１２點，最新報２５４２５點，升９點，高水９點，合約成交３５２張。
　　即月國指期貨在夜期時段開市報８９３６點，跌５點，低水１點，最新報８９４３點，升２
點，高水６點，合約成交２７７張。

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