《再戰明天》鮑威爾央行年會發表講話，工行建行比亞迪派業績

《經濟通通訊社２６日專訊》鮑威爾在杰克森霍爾（Ｊａｃｋｓｏｎ Ｈｏｌｅ）央行年會

就經濟展望發表講話，及工行（０１３９８）等公布業績，料為明日市場焦點。



＊美國公布批發庫存＊



各國重要經濟活動方面，本港時間明日１０：００ｐｍ，鮑威爾在央行年會就經濟展望發表

主題講話。

數據方面，明日９：３０ａｍ，澳洲公布７月零售銷售，月率跌幅料由１﹒８％擴大至２﹒

５％。２：００ｐｍ，德國公布７月進口物價，月率料由１﹒６％降至１﹒２％，年率料由１２

﹒９％升上１３﹒８％。

８：３０ｐｍ，美國公布７月個人消費，料由１％降至０﹒４％；７月個人所得料由０﹒１

％升上０﹒２％；７月批發庫存月率料由１﹒１％降至１％。１０：００ｐｍ，美國公布８月密

歇根大學消費者信心指數，料由８１﹒２降至７０﹒８。



＊工行建行比亞迪等業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：比亞迪（０１２１１）、工行、深圳國際（００１５２）

、郵儲行（０１６５８）、新東方在綫（０１７９７）、太保（０２６０１）、中信

（００２６７）、比亞迪電子（００２８５）、交通銀行（０３３２８）、重汽（０３８０８）

、中石化（００３８６）、海螺水泥（００９１４）、建行（００９３９）、中芯

（００９８１）等。（ｈｌ）

