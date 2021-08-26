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26/08/2021 20:21

《再戰明天》鮑威爾央行年會發表講話，工行建行比亞迪派業績

　　《經濟通通訊社２６日專訊》鮑威爾在杰克森霍爾（Ｊａｃｋｓｏｎ　Ｈｏｌｅ）央行年會
就經濟展望發表講話，及工行（０１３９８）等公布業績，料為明日市場焦點。
　
＊美國公布批發庫存＊
　
　　各國重要經濟活動方面，本港時間明日１０：００ｐｍ，鮑威爾在央行年會就經濟展望發表
主題講話。
　　數據方面，明日９：３０ａｍ，澳洲公布７月零售銷售，月率跌幅料由１﹒８％擴大至２﹒
５％。２：００ｐｍ，德國公布７月進口物價，月率料由１﹒６％降至１﹒２％，年率料由１２
﹒９％升上１３﹒８％。
　　８：３０ｐｍ，美國公布７月個人消費，料由１％降至０﹒４％；７月個人所得料由０﹒１
％升上０﹒２％；７月批發庫存月率料由１﹒１％降至１％。１０：００ｐｍ，美國公布８月密
歇根大學消費者信心指數，料由８１﹒２降至７０﹒８。

＊工行建行比亞迪等業績＊

　　在本港，明日公布業績的公司有：比亞迪（０１２１１）、工行、深圳國際（００１５２）
、郵儲行（０１６５８）、新東方在綫（０１７９７）、太保（０２６０１）、中信
（００２６７）、比亞迪電子（００２８５）、交通銀行（０３３２８）、重汽（０３８０８）
、中石化（００３８６）、海螺水泥（００９１４）、建行（００９３９）、中芯
（００９８１）等。（ｈｌ）

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