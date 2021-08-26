《小傳日記》魚缸故態復萌，科技再次傷人，瑞聲跌到失神！

《小傳日記》魚缸故態復萌，今日又隊過，令一眾缸友相當無癮，再度證明２６０００點至

２６５００點相當大阻力。如果科技股短期唔再生性下發力，恆指估計都兇多吉少，隊落二萬四

都不足為奇。最終魚缸全日收報報２５４００點，跌２９３點或跌逾１巴仙，主板成交１３２３

﹒３８億銀。國企指數報８９３０點，跌１４５點或跌近２巴仙。恆生科技指數報６３３５點，

跌１２３點或跌２巴仙。

今日晶片股屬於為數唔多升嘅板塊。台積電近期突然通知客戶，無論成熟或先進製程，皆漲

價２０巴仙，帶動晶片股氣氛。華虹（０１３４７）升４巴仙，報４５﹒９５銀；中芯（００９

８１）升１巴仙，報２４﹒１５銀。

科技佬就當然繼續跌。騰訊（００７００）跌唔夠１巴仙，報４７１﹒８銀；阿里巴巴（０

９９８８）跌１巴仙，報１６２﹒２銀；美團（０３６９０）跌唔夠１巴仙，報２２６﹒８銀；

小米（０１８１０）中期經調整盈利升１﹒２倍超預期都無用，氣氛差搞到跌近４巴仙，報２４

﹒４５銀。

手機設備股今日相當慘情，齊齊比人大沽！魚缸嫌瑞聲（０２０１８）第二季增長差過預期

，全日跌１０巴仙，報４２﹒１５銀為表現最差藍戰士；舜宇（０２３８２）跌逾３巴仙，報２

１７﹒４銀；丘鈦（０１４７８）跌近３巴仙，報１３﹒１４銀。

另外，今日繼續有重磅股公布業績，不過走勢就有好有壞啦！中期少賺一成一嘅申洲（０２

３１３）跌巴仙，報１６２﹒２銀；蒙牛（０２３１９）中期多賺１﹒４倍，全日升近４巴仙，

報４５﹒３５銀為表現最佳藍戰士。

其實呢個市真係非常波動，建議都係博下短炒為主就算。好似科技股咁，估計短期有升幅無

波幅，跌得勁就撈下，逢彈就沽咪留戀，否則受傷嘅總係自己！請請！



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