  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

26/08/2021 16:27

《小傳日記》魚缸故態復萌，科技再次傷人，瑞聲跌到失神！

　　《小傳日記》魚缸故態復萌，今日又隊過，令一眾缸友相當無癮，再度證明２６０００點至
２６５００點相當大阻力。如果科技股短期唔再生性下發力，恆指估計都兇多吉少，隊落二萬四
都不足為奇。最終魚缸全日收報報２５４００點，跌２９３點或跌逾１巴仙，主板成交１３２３
﹒３８億銀。國企指數報８９３０點，跌１４５點或跌近２巴仙。恆生科技指數報６３３５點，
跌１２３點或跌２巴仙。
　　今日晶片股屬於為數唔多升嘅板塊。台積電近期突然通知客戶，無論成熟或先進製程，皆漲
價２０巴仙，帶動晶片股氣氛。華虹（０１３４７）升４巴仙，報４５﹒９５銀；中芯（００９
８１）升１巴仙，報２４﹒１５銀。
　　科技佬就當然繼續跌。騰訊（００７００）跌唔夠１巴仙，報４７１﹒８銀；阿里巴巴（０
９９８８）跌１巴仙，報１６２﹒２銀；美團（０３６９０）跌唔夠１巴仙，報２２６﹒８銀；
小米（０１８１０）中期經調整盈利升１﹒２倍超預期都無用，氣氛差搞到跌近４巴仙，報２４
﹒４５銀。
　　手機設備股今日相當慘情，齊齊比人大沽！魚缸嫌瑞聲（０２０１８）第二季增長差過預期
，全日跌１０巴仙，報４２﹒１５銀為表現最差藍戰士；舜宇（０２３８２）跌逾３巴仙，報２
１７﹒４銀；丘鈦（０１４７８）跌近３巴仙，報１３﹒１４銀。
　　另外，今日繼續有重磅股公布業績，不過走勢就有好有壞啦！中期少賺一成一嘅申洲（０２
３１３）跌巴仙，報１６２﹒２銀；蒙牛（０２３１９）中期多賺１﹒４倍，全日升近４巴仙，
報４５﹒３５銀為表現最佳藍戰士。
　　其實呢個市真係非常波動，建議都係博下短炒為主就算。好似科技股咁，估計短期有升幅無
波幅，跌得勁就撈下，逢彈就沽咪留戀，否則受傷嘅總係自己！請請！

　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
　　　　　　　之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資
　　　　　　　決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞「第四季港股何去何從？」網上講座！
► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話26/08/2021
瑞聲次季業績遜預期毛利率受壓 大行唱淡股價急挫一成
財經熱話26/08/2021
《講股論勢－鄭廣復》背馳反彈力未知 港股熊市悄掩至
財經熱話26/08/2021
【快手快走】快手暫獲逾５億淨掃貨主板最多　惟專家籲趁彈離場！
財經熱話26/08/2021
【中升有景】中升控股業務擴展見野心 估值合理分兩注吸納
FOCUS26/08/2021
【FOCUS】小米首登世界第二　VR、AR勢成新賽道
財經熱話26/08/2021
奈雪的茶半年盈利能力提升　熱炒有望納入港股通
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【限量免費名額】訂閱有賞 — 訂閱etnet YouTube Channel 即賞「第四季港股何去何從？」網上講座：中線投資策略

【周一加油站】好禮Cheer You Up — 賞We-Vibe Melt

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金