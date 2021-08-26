《退休多角度－程浩賢》ＥＳＧ－你的投資新角度

《退休多角度》環保近年無論在社會或個人層面，都擔當相當重要的角色，相關議題及討論

越見廣泛。相信讀者在不同渠道也聽過ＥＳＧ－－－ＥＳＧ為環境

（Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ）、社會（Ｓｏｃｉａｌ）及企業管治（Ｇｏｖｅｒｎａｎｃｅ）的

首字母縮寫。

在投資的世界，ＥＳＧ因素漸漸影響環球金融生態，可持續投資、社會責任投資和道德投資

等不同議題，都是ＥＳＧ投資的一部分。不論是分析師抑或投資者，ＥＳＧ因素或已成投資決策

其中一種考量，當中範疇＊很廣闊，在現實中的實例千變萬化、不勝枚舉，包括：



「Ｅ」（環境）：氣候變化，自然資源管理，污染及廢物，砍伐森林；

「Ｓ」（社會）：人權，現代奴役，童工，人力資本待遇，多元化，動物福利；

「Ｇ」（企業管治）：商業道德，高管薪酬，董事會多樣性和結構，稅務策略。



＊ＥＳＧ知多少＊



ＥＳＧ看似是現代概念，但其歷史可追溯至１８世紀前以信仰為基礎的投資。直至現代，受

２０世紀６０年代的民權運動及越南戰爭影響，社會良知逐漸興起。到８０年代，種種的人為災

難（博帕爾天然氣災難及埃克森美孚石油洩漏事故）喚起人們的環保意識。到了９０年代，投資

組合中甚至出現迴避「罪惡股」（賭博、酒精及煙草）的情況。可見ＥＳＧ的概念是隨著時代的

推進，演化成今天的模樣。

２００６年，聯合國推出Ｔｈｅ ＵＮ Ｐｒｉｎｃｉｐｌｅｓ ｆｏｒ

Ｒｅｓｐｏｎｓｉｂｌｅ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ（ＵＮＰＲＩ），即聯合國負責任投資原則。

簽署方包括資產所有者、資產管理者及服務供應商；他們簽署後需致力將ＥＳＧ整合至業務中，

提高營運透明度，以及與業內其他各方合作。時至今日，簽署方數量已從１００個增加至數千個

＊，信安與部分成員公司也成為有關原則的簽署方，當中信安環球投資（Ｐｒｉｎｃｉｐａｌ

Ｇｌｏｂａｌ Ｉｎｖｅｓｔｏｒｓ）更已於１０年前簽署該原則＊。推動信安創造長期價值的

一個重要ＥＳＧ因素是減少碳排放。直接減少使用化石燃料（例如：過渡至以再生能源為建築物

供電）可降低依賴傳統化石能源的風險。



＊ＥＳＧ有利您長遠投資＊



以ＥＳＧ議題作為風險管理考慮因素，有助減低風險和提供更全面的投資估值。若投資於一

家ＥＳＧ標準偏低的公司，投資組合可能受到該公司將來需要面對的各種風險因素所影響，例如

罷工、訴訟和負面宣傳等，結果拖累日後的回報表現。投資者現時可透過監察一項投資的ＥＳＧ

憑證，就風險承擔作出較佳的判斷。

ＥＳＧ投資某程度在「疫」市跑出，投資相對表現出色，幾乎可領先大市。例如在２０２０

年２月和３月疫情觸發大跌市期間，彭博數據顯示，ＥＳＧ評級高的公司表現優於標準普爾

５００指數。其實這並非近期現象。晨星於２０２０年的研究發現，當我們回顧過去十年，近

６０％可持續發展基金表現領先「傳統」基金，而且存活比率亦較高。

ＥＳＧ指標評分較高的公司有相對較高的抗逆力，駕馭未來不明朗環境的能力亦較強。我們

可以理解？－－－可持續發展的公司以當前持份者（包括客戶、社區、僱員、供應商、股東）的

最佳利益為大前題，所以在企業文化、供應鏈管理和客戶關係等領域表現較佳。而這類公司亦較

少機會暴露於可續發展和企業管治問題（例如醜聞）帶來的風險，對氣候變化等ＥＳＧ議題有長

遠承擔，有助化解日後環境生態方面危機，並為長期價值創造奠定更穩固的根基。

＊資料來源：聯合國責任投資原則，２０２０年。僅供說明用途。

投資涉及風險，本資料只供一般參考用途。

《信安投資及退休金服務有限公司行政總裁 程浩賢》



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