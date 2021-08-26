《樓市點評－汪敦敬》共同富裕下的國際金融中心：香港

《樓市點評》阿富汗一役見證了美國由盛轉衰，除了證明了霸權的現代武器不能夠長期征服

人的意志之外，美國撤出阿富汗亦是美國軟實力走下坡的分水嶺，配合世情西去東來會發展得更

快，亦更大步伐了！



有朋友不習慣中國式的市場秩序，但既然國際上「新大佬」即將上場，必然有套新規矩，與

其你認為新秩序會趕資金走，不如我們倒過來去想，正是因為資金一定來，我們必須建立及適應

新秩序呢！



至於「共同富裕」內容中的元素其實都是原本有的，若有人因為陌生而恐懼，我建議大家了

解一下甚麼是社會主義，不要沉醉在過去被教育的負面思想中。



香港人往往都人云亦云，常常有人會覺得中央政府是不懂市場經濟的，這個是十分錯的觀點

，如果管治上的人不是有其獨特的看法和理念，中國的成就不可能有今天的巨大，社會主義一樣

有自由經濟的，而社會主義不同的是其會比較關心財富是否更平均分配，和財閥財富的強勢是否

會製造了不公平競爭，這些只要仍維持多勞多得的原則，其實都是好事，我暫時看不到會回復「

做又３６，唔做又３６」的情況，而貧富懸殊會令社會不安，財閥在西方國家包括過去的香港往

往反過來會控制市場甚至政府，當中國要成為新的世界領導的時候，這兩點不可能沿用西方國家

的錯誤方法，相反，這個大調整代表了國家是準備進一步開放市場。



各位，我們要明白無論資本主義或者社會主義也好，只是一個面對市場的態度而不是市場本

質，市場是不斷呼吸的，即是不斷被收緊購買力和釋放購買力，兩個階段循環發生，在鬆緊變化

之間就是投資機會！



我在２０１９年１１月中當阿里巴巴回港作第二上市的時候，我認為這象徵了在「黑暴」之

後，香港金融中心地位仍能夠堅挺保持，而繼後發生的疫情，我們仍然可以從金融中心的運作如

常，例如股市和Ｍ３的規模增加，來真正判斷到我們金融中心的地位是否在前進，這個重點令我

在這兩年在投資上是掌握到上佳的入市時機，到了今日，我見到仍然有人認為香港金融中心正在

「陰乾死」，我想分享一下以下數據：



我一直認為，香港金融中心的地位未來會比今天更璀璨，包括香港股市成交金額必然倍增，

當我在２０１９年尾說這個講法的時候，很多人認為我是瘋狂，但我想分享最新的數據，

２０１９年平均每月的股市成交金額是１﹒７８萬億港元，去到２０２０年已增加到２﹒６７萬

億港元，而２０２１我用頭８個月去計算平均約是３﹒７６萬億港元，成交金額是拾級而上，更

比２０１９年倍增。數據是最誠實的，再看多一點，根據經濟合作與發展組織，去年中國超越美

國成為全球最大外資流入國，外國直接投資流入達到２１２０億美元，按年增加１３％，美國同

期數據是１７７０億美元。我們看到流入中國的投資並沒有因為特朗普或是中美的關係惡化而減

少甚至是增加，再看，人民幣普及亦創了新記錄，根據中國銀行業協會關於人民幣國際化的報告

，去年人民幣跨境結算佔同期本外幣跨境交易是４７﹒４％歷史新高，比２０１９年增長

９﹒２８％。又看香港貨幣供應量Ｍ３，仍比２０１９年中的時候增加了１１﹒５％，達

１６﹒２７萬億，我想說我認為國際金融中心重點就是匯聚資金，你不同意？希望大家想一想銀

行按揭息口為低得離譜到１﹒３７％左右，這利息明顯低於普遍租金，低息令到大家也享受到紅

利，投資風險大減，社會安定。



我們面對的正正是西去東來的大勢，但香港的股市市值只及紐約和納斯達克總和的六至七分

之一，香港會乘著大風勢去到一個十分理想的時段，當然，當中有驚有險。

《祥益地產總裁 汪敦敬》



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