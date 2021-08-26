《講股論勢－鄭廣復》背馳反彈力未知，港股熊市悄掩至

《講股論勢》現時通貨膨脹趨勢受到聯儲局以至全球央行關注，但講到通脹，津巴布韋認了

第一，美國佬玩多十輪ＱＥ都要食塵！人家７月份通脹率較６月份回落亦達到５６﹒３７％，不

要說去年７月時超過８００％，甚至在２００８年６月時，年度通脹率達到２﹒３１億％了，你

美國只是略超過５％就呱呱叫！津巴布韋可說是現今「Ｃ世代」（ＣＯＶＩＤ），印證通脹乃貨

幣現象（商品供應增長遠低貨幣供應增長）的典型例子。

全球焦點落在Ｊａｃｋｓｏｎ Ｈｏｌｅ央行年會，但筆者預期鮑威爾不會有驚人言論。最

快９月議息會後宣布減少買債，以及在２０２３年初開始加息是目前市場共識範圍。由於聯儲局

將於９月２１及２２日議息，重要的決策當留待會上商議並於會後宣布，鮑威爾在今次央行年會

上極其量只會重複聯儲局的大方向 適時退市（講了等於無講），而ＤＥＬＴＡ變種病毒亦不可

能永遠成為不退市的藉口。



＊納指標指嚴重超買＊



昨天納指及標普五百雖然再創收市新高，但並非全無風險。技術上，納指季線圖９ＲＳＩ處

於８５（前高位對應的９ＲＳＩ為９１），當背馳加上超買時，預示指數距離調整不遠矣！至於

標普五百，季線圖９ＲＳＩ亦達到８０，同樣已達到嚴重超買水平，聯儲局若宣布減少買債及停

止買債時間表，很可能就是美股調整市的開始。

至於港股，早前持續受到監管政策消息影響，重磅新經濟股明顯受壓，但騰訊

（００７００）自７月２８日以來的日線圖走勢，明顯與９ＲＳＩ呈背馳，同時亦從上周的低位

４１２﹒２元反彈至昨天最高４９１﹒６元，迫近８月１０日的反彈高位４９３元，如能向上突

破５００元心理關口，則簡單的量度目標為５７３﹒８元。然而，約５７２元是騰訊今年上半年

的主要支持位，７月初失守該位後，月中反彈至５７２元受制於２０日ＳＭＡ（現約

４５７﹒７８）後反覆下跌，現時連續三個交易日收高於該線，短期有進一步反彈空間，惟

５７２元料為短期重要阻力。



＊２１１３９絕不容失守＊



恆指走勢相似，但仍然受制於２０日ＳＭＡ（２５９７４﹒１５），突破２７０００點收市

才有望作進一步反彈，挑戰２８０００點重要關口，惟目前沒有足夠基本面支持港股持續走強，

在欠缺有利消息下，美股如因聯儲局公布退市程序而下跌，港股料跟隨走弱，８月期指結算在即

，恆指自６月底以來走勢呈一浪低於一浪形態，本月走勢稍佳，還可迫近８月開市的２５９７０

點（昨天最高彈至２５９５５），除非中、美緊張關係舒緩，否則，在內地監管措施陰霾未消的

情況下，每當恆指出現強勁反彈，就必有投資者趁高沽貨。最重要的是，恆指在２０１７年升至

３３５１６點歷史高位後反覆下跌，今年２月高見３１１１６點後再度回落，初步呈現一頂低於

一頂形態，甚有中、長線轉跌味道，一旦指數跌穿去年３月份低位２１１３９點，預示長期升浪

結束，未來很可能展開漫長跌浪！相反而言，投資者亦可以跌穿２１１３９點作止蝕，部署好倉

博中長線見底回升，但除非有基本面支持，否則，單以技術面操作，必須心狠手辣，止蝕不手軟

！《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



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