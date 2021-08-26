《鍾之日記》魚缸死貓彈後現跌勢，業務勁蝕恒大系再遇創

《鍾之日記》８月２６日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美國投資者靜待傑克森霍爾（Ｊａｃｋｓｏｎ Ｈｏｌｅ）全球央行年會會否有重要消息發

布，美股保持喺高位運行，標指跟納指再創新高。可惜香江魚缸仍然弱勢，反彈完一日即無影，

今日又遇上Ａ股受壓，港股趺勢再現。恆指低開２０點，報２５６７３，早段曾倒升１２點，見

２５７０６點半日高位，但Ａ股愈跌愈深，港股掉頭向下。午後Ａ股尾段跌幅擴大，拖累港股曾

挫４３４點，逼近２５２００點，尾段跌幅收窄，恆指收市跌２７８點或１﹒０８％，報

２５４１５。大市全日成交額只有１３８５﹒７６億元。

人民銀行連續第二日放水，惟「酒瀉藥倒」行情再度重演，午後相關板塊跌幅更愈擴愈大，

加上金融股走低，拖累滬綜指尾盤一度跌穿三千五，全日收跌１﹒０９％，報３５０１﹒６６點

，深成指挫１﹒９２％，創業板指更瀉２﹒５１％。

人行今日進行５００億人民幣逆回購，淨投放４００億元人民幣）。兩市全日成交

１３７４３億元人民幣），按日增長４﹒６％，連續第２７個交易日成交破萬億。

中央提出「共同富裕」理念，引起市場關注。中央財辦副主任韓文秀今日在中共中央宣傳部

新聞發布會上為政策解讀指出，共同富裕要靠共同奮鬥，這是根本途徑。允許一部分人先富起來

，先富帶後富、幫後富，不搞「殺富濟貧」。交銀國際首席策略師洪灝發表報告，認為共同富裕

促進社會信心，利好長遠發展趨勢，但這概念受到海外投資者的誤解，甚至草率宣稱中國「不可

投資（ｕｎｉｎｖｅｓｔａｂｌｅ）」，他表明不同意中國不可投資論。



＊地產業務蝕４０億人幣，恆大股價再重創＊



遭遇流動性危機的中國恆大（０３３３３）發布中期業績盈利預警，集團預期上半年淨利潤

為９０億至１０５億元人民幣，較去年同期下降２９％至３９％，而留心看公司的營運數據，則

可以發現恆大的問題不止是盈利下跌那麼簡單，因為公司期內盈利全靠減持恆騰網絡

（００１３６）部分股份及其剩餘持股的市值上升，主要業務房地產開發部門竟錄得約４０億人

幣的虧損，引發外界譁然，至於從未出車的恆大汽車（００７０８）不意外地虧損約４８億人幣

。恆大在危機發酵之前曾多次打折賣樓，相信銷售價格下降是集團利潤下降的主因之一。

此外，有報道指恆大正計劃將部分職能部門和僱員從深圳遷回廣州，主要涉及資金財務、投

資、工程以及需要隨時服務於董事局的相關部門和人員，恆大集團今指消息不實。另外媒報道，

恆大汽車有意出售旗下瑞典國家電動汽車（ＮＥＶＳ）股權，以及瑞典的廠房及相關資產。

中國恆大股價再暴跌７﹒２％，報４﹒２３元，盤中低見４﹒１７元創超過４年新低；恆大

汽車股價瀉１８﹒７％，報５﹒１８元，恆大物業（０６６６６）則跌１﹒５％，報５﹒８元。



＊懶理業績好與壞，快手小米齊齊見光死＊



港股進入業績期，不過市況不明朗，不少股份派成績表後均「見光死」。快手

（０１０２４）虧損擴大，股價低開１﹒４％後跌幅迅速擴大，一度質低至６７﹒８元，收市仍

瀉９﹒２％，報７０﹒４元。集團截至６月底止半年業績，按非國際財務報告準則，經調整虧損

９６﹒８９億元人民幣，上年同期虧損６２﹒８３億元人民幣。期內，股東應佔虧損

６４７﹒８６億元人民幣，上年同期虧損６８０﹒８１億元人民幣；每股基本虧損１８﹒５８元

人民幣，不派中期息。

藍籌股幾乎全部下跌，ＡＴＭＸ又跌過，小米集團（０１８１０）上半年純利按年增１﹒４

倍，至１６０﹒６億元人民幣，不派息。經調整淨利潤按年升近１﹒２倍，有１２３﹒９億人民

幣。業績勝預期仍難抵沽壓，今日高開低走，收跌３﹒６％，為成交第二大股份；同系金山軟件

（０３８８８）再瀉７﹒２％。科技股再現沽壓，騰訊控股（００７００）跌０﹒６％，阿里巴

巴（０９９８８）跌１﹒２％，美團（０３６９０）偏軟。



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