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26/08/2021 09:05

《投資心得－潘鐵珊》受惠碳中和政策，光大環境雙碳戰略推升業績

　　《投資心得》光大環境（００２５７）是國內垃圾焚燒發電行業絕對龍頭，全球最大的垃圾
發電投資運營商。８月初，集團公布今年上半年業績，收入、盈利及派息全部錄得增長，為市場
帶來正面消息。集團旗下環保能源、綠色環保、環保水務項目的收益共達２６０﹒４５億元，其
中建造服務收益為１５６﹒７４億元，較去年上半年增長５１％；運營服務收益７８﹒８１億元
，較去年上半年增長３７％。在各收益比重，建造服務收益、運營服務收益及財務收入分別佔６
０％、３０％及１０％，發揮業務多元化及風險平衡效益。

＊垃圾發電項目逐步投產，驅動建造運營收益高增長＊
　
　　受惠國家實行碳達峰、碳中和政策，料環保能源行業可成為得益者。光大環境身為環保龍頭
企業，在垃圾發電、生物質綜合利用、危廢處置及水處理等多方面發展，協助推動中國內地綠色
發展。集團圍繞「雙碳」目標，推動戰略轉型與科技創新。集團在上半年取得了４０個新項目，
總投資約人民幣７０億元，隨著在手垃圾發電項目逐步投產，驅動建造和運營收益高增長，為下
半年收入提供更大支持。在深耕傳統項目的同時，又向垃圾分類、裝備製造、環境規劃等新領域
進發，新增設計處理生活垃圾７４５０噸╱日，餐廚垃圾２１３０噸╱日，危廢及固廢１０萬噸
╱年，蒸汽供應６３﹒４萬噸╱年，水處理２７萬立方米╱日。
　　報告期內，集團優化融資結構，提升管理效率，期間費用同比下降１﹒３２ｐｃｔｓ至
１０﹒６７％。今年上半年期末資產負債率為６７％，同比上升２﹒５個百分點，主要是由於貸
款以及其項目投資，也帶動了集團的資產與盈利持續增長。而集團截至２０２１年６月底的現金
及銀行結餘達１５４億元，資金充裕，財務狀況健康。

＊估值過低有望向上修復，息率或達７﹒５厘相當吸引＊
　
　　估值上，光大環境以上半年每股盈利０﹒６３２８元計，年度化市盈率僅約４倍，在碳中和
政策加速推進背景下，垃圾焚燒發電行業發展空間和項目盈利能力將有所提升，集團有望迎來價
值重估。而集團更大幅增派中期息每股０﹒１９元，按年增３５％。若全年派息也按這增長數字
推算，每股股息或高達０﹒４元，折合股息率約７﹒５厘，息率相當吸引。從簡單基本數據計算
，以其業務中高速增長勢頭，該股現價正處於低估值區間，料中線估值向上修復概率大。
《香港股票分析師協會副主席　潘鐵珊》（筆者沒有持有相關股份，客戶持有相關股份）
（本欄逢周四刊出）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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