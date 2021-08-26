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26/08/2021 08:31

【國務會議】李克強：全面推動長江經濟帶發展的財稅支持措施

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》國務院總理李克強８月２５日主持召開國
務院常務會議，部署全面推動長江經濟帶發展的財稅支持措施。
　　會議指出，一是支持沿江省市生態保護。增加對重點生態功能區轉移支付，加大生態保護補
償力度，加強水污染防治資金傾斜，推動城鎮污水管網改造和處理設施建設。實施獎勵政策，統
籌推進山水林田湖草一體化保護和修復。國家綠色發展基金重點投向長江經濟帶。引導地方建立
橫向生態補償機制。落實長江十年禁漁要求，支持重點水域禁漁和退捕漁民安置保障。
　
＊支持建設沿江鐵路、幹線公路、機場等＊
　
　　二是支持提升長江黃金水道功能，促進綠色發展。著眼更好發揮長江航運能耗和成本低優勢
，實施重大航道整治，增強長江幹線航運能力，提升支流航道等級。支持建設沿江鐵路、幹線公
路、機場等。推進水庫、引調水工程、城市防洪排澇等建設，加強中小河流治理和上中游水土保
持。
　　三是充分發揮市場機制作用，推動新舊動能加快轉換。促進落後產能化解、製造業向智能化
綠色化轉型、現代服務業發展。
　　四是推動開放平台建設。支持沿江省市自貿試驗區先行先試，建設綜合保稅區。落實好？運
港退稅政策。支持中小企業開拓國際市場，促進外貿轉型升級。

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