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26/08/2021 08:31

【國務會議】完善三孩政策，嬰幼兒照護服務費用可扣個人所得稅

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》國務院總理李克強８月２５日主持召開國
務院常務會議，審議通過《中國婦女發展綱要（２０２１　２０３０年）》和《中國兒童發展綱
要（２０２１　２０３０年）》。兩個綱要明確，完善三孩生育政策配套支持措施，落實產假制
度和生育津貼，探索實施父母育兒假，依託社區發展普惠托育服務，推動將３歲以下嬰幼兒照護
服務費用納入個人所得稅專項附加扣除，加強住房等支持政策，多措並舉減輕家庭生育、養育、
教育負擔。
　　會議指出，兩個綱要圍繞健康、教育、社會保障和福利、家庭、環境、法律等領域，提出目
標和措施，要求貫徹落實男女平等基本國策，保障婦女平等享有接受教育、就業創業、參與決策
和管理等權利，全面落實男女同工同酬，拓展支持家庭與婦女全面發展的公共服務，針對婦女特
殊需求完善社會保障體系，加強對困難婦女基本保障和關愛服務，健全保障婦女合法權益的法律
體系。
　　堅持兒童優先原則，更加注重家庭、學校、社會和網絡對兒童的全方位保護，把義務教育作
為教育投入重中之重，促進兒童德智體美勞全面發展，完善兒童健康服務體系，保障兒童食品用
品安全，保障孤兒和事實無人撫養兒童、殘疾兒童、流浪兒童生存、發展和安全權益，加強留守
兒童關愛保護，預防和有效處置學生欺凌。

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