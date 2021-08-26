《思前想後－郭思治》寶尊創全管道科技驅動，併購整合成增長引擎

《思前想後》品牌電商龍頭寶尊電商（０９９９１）上周公布２０２１第二季度總營業額

（ＧＭＶ）１５７億元，同比增長２３﹒３％；營業收入２３﹒０４億元，同比增長７﹒１％；

非公認會計準則（Ｎｏｎ－ＧＡＡＰ）實現淨利潤１﹒５３億元，同比增長４％。目前，寶尊的

運營服務覆蓋了天貓、京東、微信小程式、官網、小紅書等２０個管道。財報顯示，寶尊二季度

非天貓管道的ＧＭＶ佔比持續提升，達３２％，同比增長７％。



＊業績及市場份額遠勝同行，龍頭地位穩固＊



寶尊電商是品牌電商行業領導者和先行者，在業績、市場份額上遠勝同行，龍頭地位穩固；

其擁有全管道、全鏈路、一站式服務的能力，業務涵蓋ＩＴ解決方案、店舖運營、數位行銷、客

戶服務、倉儲物流等５大服務內容，行業中真正實現跨品類經營；而且其數字化系統和倉儲物流

運營在行業中遙遙領先，有一系列核心技術，建立完善、高效數字化業務管理流程和體系，全管

道戰略的持續深化，與寶尊的資本部署密切相關。

２０２１年以來，包括全資收購級別的資本動作不斷，繼１月宣布與美國上市公司愛點擊簽

訂戰略合作框架，２月宣布全資收購ＦｕｌｌＪｅｔ，４月宣布與復星時尚集團（開曼）達成戰

略聯盟，不久前又公布，將以全現金全面收購時尚品牌電商解決方案提供商奕尚（ｅＦａｓｈｉ

ｏｎ）１００％股權。本季度，寶尊在物流領域相繼完成兩筆重大戰略投資，其一提升其在高端

倉儲領域的規模和服務範疇；另一筆則整合蘇州地區配送資源，進一步優化成本結構；標誌著寶

尊進入新發展階段把業務做大做深，也折射了其在趨勢中乘勢而動的思路。



＊把握奢侈品市場增量機遇，為利潤帶來強力貢獻＊



奢侈品公司對中國市場的滲透、電商的崛起，以及疫情對跨境旅行的影響，面對奢侈品市場

的增量機遇，寶尊以資本布局橫向做寬業務，縱向做深服務，在延伸業務觸角過程中，促進奢侈

品業務發展。在完善的基礎架構和服務產品支持下，在創新和推進全管道戰略及進一步滲透奢侈

品領域取得重大進展的同時，集團正建立一套以技術為驅動的管理中台，有助提高服務質量和降

低運營成本。同期奢侈品增長、利潤獲雙提升，集團並成功簽約７家奢侈品及高端品牌客戶，為

利潤帶來強力貢獻。近期股價隨大市波動，卻未反映上述利好因素，正好為實力投資者帶來低吸

良機，值得留意。《香港股票分析師協會副主席 郭思治》（本欄逢周四刊出）



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